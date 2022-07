Dos nuevos diáconos y dos nuevos sacerdotes en la diócesis de Santiago de Compostela

El arzobispo, monseñor Julián Barrio, presidió este próximo domingo las ordenaciones como diáconos de Ernesto Gómez Juanatey y de Mateo Aguado Domínguez, y como sacerdotes de Mario Agustín Pérez Moya y Martín Anani Konassi Kouman.

La ceremonia se celebró en la Catedral de Santiago de Compostela.

¿Quiénes son los nuevos diáconos y presbíteros?





Mateo Aguado Domínguez, nací en el 1998 aquí en Santiago, y soy el cuarto de cinco hermanos de una familia católica que ha sido un regalo para mi fe. Como adolescente un sacerdote me planteó la pregunta de la vocación sacerdotal, y después de dos años de discernimiento en la dirección espiritual y la oración decidí dar el paso al Seminario Mayor, cuando acabé mis estudios de bachillerato. Además del Seminario he podido crecer en mi vocación en los distintos destinos pastorales a los que he sido enviado, Arzúa con la comunidad guanelliana, Noalla con don José Taibo, la parroquia de Sar con don José Porto, y esta última etapa de mis estudios trabajando en la pastoral Juvenil con don Javier García.

Me llamo Ernesto Gómez Juanatey. Nací en Vilagarcía de Arousa el 6 de septiembre de 1998. Bautizado en la parroquia de Santa Eulalia de Arealonga, en ella recibí la formación para la Primera Comunión y Confirmación, desempeñándome después como catequista. Estudié en el Colegio San Francisco de la misma ciudad, cursando luego los dos años del Bachillerato en el Seminario Menor de la Asunción en Santiago de Compostela. Terminado este ciclo, entré en el Seminario Mayor de Santiago, completando los estudios eclesiásticos en el curso 2020-2021. Como seminarista, he estado colaborando en las parroquias de San José de Pontevedra, Muros de San Pedro y San Esteban de Noalla, y también en la delegación pastoral de infancia y juventud de la Archidiócesis.





Me llamo Martín Anani Konassi Kouman. Soy natural de Costa de Marfil y tengo 45 años. Contacté con un sacerdote de nuestra diócesis y hace 5 años llegué a Santiago de Compostela para hacer una experiencia vocacional ingresando en el Seminario Mayor. Durante mis años de estudios he sido destinado pastoralmente a Touro, Padrón, San José Pontevedra y Cambados. En este último lugar he venido ejerciendo el ministerio de diácono durante el curso que termina.

Me llamo Mario Agustín Pérez Moya. Nací en Alicante hace 45 años en el seno de una familia trabajadora y sacrificada. Tengo 2 hermanos. Estudié en el Seminario Menor de Orihuela (Alicante) y Teología en Comillas (Madrid). Aquí conocí un sacerdote de la Diócesis compostelana, lo que supondría un empujón para desempeñar mi vocación sacerdotal en estas tierras. Pero antes de entrar en el Seminario Mayor de Santiago, tuve una experiencia misionera en Zambia y fui profesor de Religión. En este último año fui secretario del obispo auxiliar, mons. Francisco Prieto.