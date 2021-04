Diego Gago (PP): "El Senado, última oportunidad de tumbar el artículo 18 de la Ley de Cambio Climático"

Después de que la comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados no haya aprobado eliminar el artículo 18 de la Ley de Cambio Climático promovida por el ministerio del PSOE, el diputado popular, Diego Gago, ha detallado la votación de cada partido. El representante del PP en esta comisión ha señalado la falta de influencia del BNG en el Congreso como uno de los impedimentos para rechazar un artículo al que asegura que se opone: "Nosotros, con nuestra enmienda, hemos sacado 16 votos de 37. Si el BNG, dentro del Grupo Plural -del que forma parte junto a Más País- nos apoyase en esa enmienda, tendríamos 17 votos. Si tuviese un mínimo de capacidad de influencia dentro de sus socios políticos más allá de Galicia (como puede ser Esquerra, como puede ser Bildu), hubiésemos tumbado el artículo. Por lo tanto, el BNG presentó una enmienda por su cuenta que no ha logrado ni un solo apoyo, no ha sido capaz de convencer a ni una sola fuerza polítca".

En cuanto al recorrido legislativo, en unas dos semanas, el texto llegará al Senado y allí se formará una nueva comisión para analizar la ley punto por punto, incluido el artículo criticado desde el comité de empresa de ENCE Pontevedra o desde empresas del sector del mar, con concesiones en vigor en terrenos de dominio público marítimo-terrestre. "Se abrirá una nueva oportunidad (donde, desde luego, estará el Partido Popular) para plantear yo diría que la última opción para tumbar este artículo", ha valorado Diego Gago en COPE + Pontevedra.

¿QUÉ DICE TEXTUALMENTE EL ARTÍCULO A DEBATE?

Tal y como se recoge en la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el apartado 4 del artículo 18 del proyecto de ley marca un límite a las prórrogas extraordinarias como la que ENCE tiene vigente en la ría de Pontevedra:

Artículo 18. Consideración del cambio climático en la planificación y gestión del dominio público marítimo terrestre.

4. Los plazos de duración de los títulos de ocupación del dominio público marítimo terrestre se computarán en todo caso desde su otorgamiento e incluirán todas sus prórrogas, de ser éstas posibles, sin superar los plazos máximos establecidos en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos dictados en incumplimiento de lo previsto en este artículo.