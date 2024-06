Mucho cuidado con cometer este error al alquilar un apartamento este verano: "Hay que verificarlo"

Llega el verano y con él nuestro merecido descanso. Eso sí, toca planificar las vacaciones y una opción muy interesante puede ser alquilar un apartamento.

Mucho cuidado, que en los últimos tiempos están proliferando las estafas en este sentido. Tenemos que tener en cuenta una serie de consejos y pautas para evitar ser víctimas de un engaño.

Francisco Chacón, portavoz de la Policía Nacional de Ciudad Real, nos advierte de algunos errores que podemos cometer. “Es muy habitual que alquilamos de manera precipitada como vía online, vía anuncios, que muchas veces son anuncios aislados, vía en webs o páginas que nos van a generar muchas dudas. Vamos a estar siempre pendientes, sobre todo a la hora de hacer el pago, que es un Redmix, un sistema de pago seguro. Si es demasiado fácil, vamos a desconfiar con el tema del pago. Por supuesto, vamos a huir de todo lo que sean webs individuales que no dan confianza, que no hemos comprobado y, por supuesto, nada de anuncios particulares”.









Mucho cuidado también cuando encontramos una súper oferta. “Solución, hay que verificarlo, si la oferta es chollo y pensamos que puede ser real, hay que quedar básicamente con esa persona. Está comprobado en el momento que yo a esa persona le digo esta tarde o mañana por la mañana pueden quedar contigo allí que tengo un familiar allí y se va a acercar si es un estafador directamente va a cortar la comunicación y se acabó la estafa”.

Y qué hacemos si hemos sido víctimas de una estafa. “Hay que presentar denuncia, entonces vamos a intentar avisar lo antes posible, en este caso son fraudes digitales, como decimos antes vamos a recopilar toda la información, todas las comunicaciones , mensajes. Hay gente que se pone nerviosa y enseguida quiere borrar los perfiles por si me vuelven a estafar o me han mandado alguna foto. Esto se hila con otro tipo de delitos, pero antes de borrar nada vamos a capturar la pantalla. Es pulsar dos botones, voy capturando pantallas, que se ven las URL, que se ven los mensajes, que se ven los números de teléfono. Si al final ha habido igualmente una transferencia o me han hecho algún tipo de carga fraudulenta necesito ir al banco justo antes de presentar la denuncia para que el banco me dé un justificante en el que viene qué número de cuenta, a dónde se ha enviado ese dinero transferido para que luego la policía pueda operar a partir de ahí”.

Cuidado con las redes sociales

Una vez que hemos conseguido alquilar nuestro apartamento para las vacaciones, tenemos que poner el foco en que dejamos nuestra casa sola. Mucho cuidado también con los amigos de lo ajeno, mucho cuidado con las redes sociales.

“Esta es la otra cara de la misma moneda. No vamos a ir de casa. Lo primero y principal, para hijos y para padres, porque lo hacen iguales los padres es tener cuidado con las redes sociales, si tenemos perfiles abiertos, porque nos encanta publicarlo todo, nos encanta dar difusión a nuestra vida. Yo no puedo tener un perfil abierto en el que cualquier persona puede acceder, que tengo ya cientos de personas que no sé ni quiénes son. Y luego tener una foto de mi casa, de la fachada de mi casa, de donde vivo, fotos en el interior de casa, donde se ven las pertenencias que tengo, y encima estoy posteando en directo que estoy con toda la familia 15, 20, 30 días, en la playa, en el extranjero, etc. Es decir, al final estoy diciéndole a los amigos de lo ajeno que mi casa está completamente desocupada, que se puede forzar, que en ese bloque no vive nadie, si es una casa, es una casa individual, que se puede entrar tranquilamente a robar”.





