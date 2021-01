Con o sin diagnóstico de alzhéimer, Marín dispone de seis vacantes en su centro terapéutico

Pacientes de alzhéimer en un estado inicial de la demencia pueden participar en los talleres del Centro Terapéutico de Marín ubicado en la Finca de Briz para frenar el avance de la enfermedad. Actualmente hay 14 usuarios y quedan seis plazas libres.

Para conocer los requisitos que deben cumplir los solicitantes, en COPE + Pontevedra el presidente de Afapo (Asociación de familiares de personas enfermas de alzhéimer de Pontevedra), José Manuel Fontenla, ha recomendado contactar telefónicamente con la entidad que gestiona el servicio del Concello de Marín. A través de los números 986160442 y 986842141, desde Afapo se explicará que personas con un diagnóstico médico de alzhéimer pueden solicitar plaza pero también aquellas que estén pendientes de ser diagnosticadas podrían ser evaluadas por profesionales de Afapo para concederle igualmente una vacante.

AMPLIACIÓN DEL CONVENIO

Con la perspectiva de ofrecer servicios públicos de calidad y sabiendo que a la vejez se suman algunas enfermedades del ámbito neurológico que suponen un importante cambio en el día a día de las personas mayores, el Concello de Marín ha habilitado en la Finca de Briz su Centro Terapéutico para las personas con alzhéimer, que gestiona junto con la asociación AFAPO. La concejal de Bienestar Social, Marián Sanmartín, y el presidente del colectivo, Jose Manuel Fontenla, mantuvieron una reunión en diciembre con la alcaldesa María Ramallo para hacer un balance de cómo fue la actividad del centro en un 2020 marcado por la pandemia, que también afectó de manera específica a las personas que padecen estas patologías, por el impacto en su deterioro cognitivo a causa del aislamiento social durante el confinamiento.

Precisamente, por esa razón el Centro retomó su actividad cuando fue considerado un servicio esencial, dividiendo al grupo inicial para reducir el aforo en cada una de las sesiones.

Debido al buen funcionamiento de las actividades, se ampliará el horario del servicio. “Ata agora viñan un día dúas horas e agora virán dos días á semana, hora e media cada día, en grupos de 10 persoas cada unha, polo que en total hai nestes momentos 20 usuarios activo”, explicó la concejala. El horario será de 10.00 a 11.30 horas para un turno y de 12.00 a 13.30 horas para otro, dejando ese margen de tiempo entre ambos para poder llevar a cabo las pertinentes acciones de limpieza y desinfección.

“Segundo puidemos comprobar co avance do centro, viamos que o feito de que acudisen só unha vez á semana era demasiado pouco para o seguemento dos usuarios”, aseguró Sanmartín, afirmando además que “este servizo está funcionando de moi bo xeito e temos constancia do ben que lles está indo ás familias e aos propios usuarios”.

“O obxectivo”, según el presidente de Afapo, “é poder manter a calidade de vida que agora teñen e frear, na medida do posible, a rápida evolución da enfermidade”. De hecho, AFAPO es una asociación creada para poder ayudar tanto a las personas afectadas por esta enfermedad como a sus familiares y cuidadores, realizando una doble labor: de asesoramiento y de apoyo psicológico a las familias y de atención directa a las personas con alzhéimer y demencia.