Chourizos con algas? Podes probalos en Pontevedra

A próxima semana comezará en Pontevedra a feira Etiqueta Negra 2024, o evento gastronómico galega que se celebra do 9 ao 11 de novembro no Recinto Feiral. A feira contará con máis de 90 actividades, un centenar de produtores e a presenza de cociñeiros de renome.

DEGUSTACIÓNS ÚNICAS e orixinais

Vanesa Gómez, membro da organización de Etiqueta Negra, destacou a variedade e orixinalidade dos produtos que se poderán atopar na feira. Entre as propostas máis innovadoras, mencionou "un chourizo que leva algas ou unhas setas a pulpo a feira" e "marmeladas de todos os sabores". Os visitantes tamén poderán degustar "gramolas galegas" e "froitas deshidratadas", entre outras moitas delicias que teñen orixe galega.

A Zona de Catas ofrecerá unha intensa programación continuada con degustacións de viños, licores, cervexas, cafés, marmeladas, mel, galletas, tortas, doces, xeados, aceites, queixos, patés, caracois, carnes, embutidos, conservas, setas, legumes, algas, salsas e aderezos, incluíndo propostas veganas.

chefs de renome e showcookings

A feira contará coa presenza de grandes referentes da gastronomía galega, como Mar Orosa do restaurante ribadense El Oviedo, Lydia del Olmo do restaurante ourensán Ceibe (galardoado cunha Estrela Michelín), Javier Olleros do restaurante Culler de Pau (distinguido con dúas Estrelas Michelin e unha Verde), e o pasteleiro Manuel Garea.

Os chefs realizarán showcookings no mostrando as infinitas posibilidades gastronómicas dos produtos galegos e utilizando técnicas innovadoras para reinterpretar a cociña tradicional.

Ademais, o chef Alberto Fernández González do restaurante Pallabarro de Allariz protagonizará un showcooking con degustación onde se porán en valor os produtos de quilómetro cero e as razas autóctonas. O alumnado do CIFP Carlos Oroza de Pontevedra e do Obradoiro de Emprego Hostalería do Salnés tamén realizarán exhibicións de cociña en directo.

Etiqueta Negra convértese así nunha cita imprescindible para os amantes da gastronomía galega, que poderán gozar dunha ampla oferta de produtos de alta calidade, degustacións, showcookings e actividades formativas. A feira estará aberta en horario ininterrompido de 11:00 a 21:00 horas o sábado e domingo, e de 11:00 a 20:00 horas o luns.