O Café Moderno será na súa quinta edición a sede do Intercambio de Idiomas de Pontevedra
A actividade regresou este venres con grande acollida entre persoas que queren practicar linguas con nativos doutros países
Pontevedra - Publicado el - Actualizado
2 min lectura
Logo dun pequeno descanso estival, o Intercambio de Idiomas de Pontevedra retornou con renovada enerxía e cun notable éxito este pasado venres, 12 de setembro, nun novo lugar de encontro: o emblemático Café Moderno da Praza de San Xosé.
Esta iniciativa, xa consolidada na cidade e que vai pola súa quinta edición, retoma as súas sesións cada venres a partir das 20.00 horas, ofrecendo un espazo único para a práctica lingüística e o intercambio cultural.
Un comezo cheo de vitalidade no intercambio
Un comezo cheo de vitalidade no intercambio
A primeira xornada no Café Moderno xa demostrou a vitalidade e o interese que xera esta actividade. Un bo número de participantes, tanto habituais como novos rostros que se achegaron por primeira vez ao “intercambio”, déronse cita para mergullarse nun ambiente distendido e acolledor, onde a barreira idiomática se disolve para dar paso á comunicación e o coñecemento mutuo.
Os presentes tiveron a oportunidade de practicar unha amplia diversidade de idiomas, como o inglés, o español, o galego, o portugués ou o francés. Esta pluralidade lingüística é un dos piares fundamentais da actividade, permitindo que cada persoa poida atopar o seu grupo de práctica ou mesmo iniciarse nun novo idioma nun contexto real e participativo.
O Intercambio de Idiomas de Pontevedra non é só unha ocasión para mellorar as destrezas lingüísticas. É tamén unha excelente oportunidade para coñecer xente nova e ampliar o círculo social, especialmente para persoas estranxeiras que acaban de instalarse na cidade.
De feito, nos últimos anos polo intercambio pasaron todo tipo de acentos e nacionalidades dos cinco continentes: Corea, China, Estados Unidos, Hungría, Grecia, Italia, Tailandia, República Checa, Ucraína, Reino Unido, Irlanda e moitos outros países.
Comunidade diversa e integradora
Comunidade diversa e integradora
As reunións semanais convértense nun punto de encontro para persoas de diferentes idades, procedencias e culturas, unidas polo interese común na aprendizaxe de idiomas e na interacción humana.
Neste espazo foméntase a creación de novas amizades e a construción dunha comunidade vibrante no corazón de Pontevedra. Os participantes non só melloran a súa fluidez e vocabulario, senón que tamén gañan confianza ao interactuar en linguas distintas á súa materna, ademais de adquirir unha maior comprensión das diversas culturas representadas.
O Intercambio de Idiomas de Pontevedra conta cunha traxectoria de notable crecemento e impacto. O que comezou modestamente con apenas media ducia de participantes converteuse, co paso do tempo, nun movemento polo que pasaron centos de persoas e que hoxe reúne unha comunidade de máis de 450 participantes no seu grupo de WhatsApp.
Como participar no encontro?
A cita coa lingua en Pontevedra é cada venres no Café Moderno a partir das 20.00 horas, aínda que tamén te podes sumar máis tarde.
Para estar ao tanto de todas as novidades, cambios ou eventos especiais, pódese seguir a páxina web oficial do intercambio (intercambioidiomaspontevedra.org). A través dela, as persoas interesadas poden unirse tamén ao grupo de WhatsApp grazas á ligazón dispoñible na mesma.