Brazo de crema pastelera: un postre fácil que podrás hacer en una hora

Aunque todavía no está confirmado cuántas personas como máximo podrán asistir a una cena navideña por las restricciones sanitarias, en COPE te ofrecemos una posible receta para poner un postre casero sobre la mesa.

El maestro de obrador de Confitería Landín, en Pontevedra, Fernando Dios, ha propuesto un brazo de crema pastelera que puede hacerse en una hora.

Ingredientes para el bizcocho:

8 huevos

250 gramos de azúcar

250 grados de harina

Coñac o ron para emborracharlo

Ingredientes para la crema pastelera:

1/2 litro de leche

100 gramos de azúcar

50 gramos de harina

4 yemas de huevo

Ralladura de limón

Paso a paso, el maestro de obrador guía al oyente en las dos elaboraciones necesarias para sorprender con un brazo de crema pastelera hecho en casa.

REUNIONES EN NAVIDAD

Todavía no se han publicado las normas a seguir estas Navidades en cuanto a las tradicionales cenas de Nochebuena o Fin de Año pero la recomendación sanitaria es limitar el número de personas no convivientes.

Mientras el Gobierno se coordina con las comunidades autónomas, la propuesta de la Xunta de Galicia para regular los encuentros durante la próxima Navidad pasa por limitar las reuniones a un máximo de dos unidades familiares, aunque con independencia del número de personas que implique.

Así lo ha avanzado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante una comparecencia para explicar las medidas adoptadas por el comité clínico en su reunión del martes 1 de diciembre.

Preguntado acerca de las medidas para las próximas Navidades, Núñez Feijóo ha explicado que la propuesta de la Xunta pasa por no centrarse en el número de personas, si no en las unidades familiares. En concreto, Galicia apuesta por limitar a dos unidades familiares distintas las cenas y comidas de Navidad y pide que, dentro de lo posible, sean las mismas personas para los diferentes encuentros a lo largo de estas fechas.

A mayores, para aquellas personas que no cuenten como núcleo familiar o en el caso de que el Gobierno central no acepte la propuesta de unidades familiares, la Xunta propone que no cuenten en los máximos de personas los niños menores de 10 años.

Las restricciones definitivas deberán ser publicadas en el Diario Oficial de Galicia en los próximos días.