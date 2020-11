El BNG de Pontevedra elude posicionarse en favor de la Brilat tras el anuncio de boicot en Vilaboa

El BNG de Vilaboa ha anunciado que están dispuestos a boicotear cualquier acto municipal que cuente con la Brilat, con base en este ayuntamiento.

El comunicado de los nacionalistas incide en la petición del nuevo alcalde socialista César Poza de contar con la banda de música militar, algo a lo que se opone el BNG, grupo responsable del área de Cultura hasta la llegada de Poza a la alcaldía y la ruptura del pacto de gobierno.

A pesar de que en Vilaboa se ha solicitado en numerosas ocasiones con la participación de la banda de música de la Brilat en las fiestas de San Adrián de Cobres o de material de la brigada como tiendas de campaña, mesas y bancos para organizar eventos, el BNG local “cremos, desde a nosa defensa do antimilitarismo, que non existe cabida do exército nas vidas das nosas veciños e veciños”.

Ante esta crítica, el presidente del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha salido en defensa de la Brilat, aludiendo a su papel durante el estado de alarma, en el desarrollo de la Operación Balmis. A mayores, ha exigido al alcalde Miguel Anxo Fernández Lores que censure a sus compañeros de formación en Vilaboa.

Por el momento, la portavoz del gobierno local, la nacionalista Anabel Gulías, no ha querido defender públicamente a la Brigada Galicia VII, a pesar de que el Concello de Pontevedra solicita cada año la colaboración de sus militares y su material en la organización de eventos como la reciente media maratón. En ella, al igual que en numerosos eventos deportivos previos, la Brilat proporciona efectivos que colaboren en labores como los cortes de tráfico necesarios o tiendas que sirvan de hospital de campaña para las pruebas.

La carrera celebrada el pasado 18 de octubre en el entorno del río Lérez no ha sido boicoteada por ningún miembro de la formación frentista.