Nace en Vilagarcía el primer autocine de Galicia con capacidad para 300 coches en su estreno en Verín

Una experiencia de película. Nace en Vilagarcía el primer autocine ambulante de Galicia. A precios más bajos que los cines tradicionales, este verano podremos ver filmes cinematográficos en una pantalla de 150 metros (5905,51 pulgadas) sin salir del coche. A través de la radio del vehículo, los asistentes podrán sintonizar el sonido de la película.

O que arde, María Solinho y Grease serán algunas de las películas que se proyectarán en estas sesiones de cine al aire libre. El 21 de junio arrancará esta cita en Verín (Ourense) con un espacio disponible para 300 vehículos.

El promotor de la productora Mr Misto, Xoán Castaño, ha asegurado en su entrevista en Cope Pontevedra que "vamos facelo de forma itinerante por toda Galicia, dadas as circunstancias do COVID-19, pero a intención é montar un autocinema estable nas Rías Baixas no 2021".

El Auto Cine Galicia llegará a las cuatro provincias gallegas este verano. En la ría de Arousa, serán varios los ayuntamientos que se sumen a esta actividad de ocio nocturno. "Trátase doutra forma de consumir audiovisual en parella ou en familia, dunha forma novidosa en Galicia".

Mr Misto negocia con establecimientos de hostelería para poder servir comida sin salir del coche y fomentar así las ventas de los negocios de cada localidad. Asimismo, esta oferta cultural segura, libre de contactos entre los asistentes, contará con una programación especial para los más pequeños.

Por toda España, una decena de autocines abrieron o retomaron su actividad. En Valencia se encuentra el Autocine Star, abierto desde 1981 y con capacidad para 350 coches. Su recinto cuenta con un puesto de venta de hamburguesas y perritos calientes. Un modelo exportable a las Rías Baixas para el verano de 2021.