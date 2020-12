Así podrá abrir la hostelería y te podrás mover en las comarcas de Pontevedra y O Salnés

Desde el viernes 4 de diciembre, el Diario Oficial de Galicia aliviará ciertas restricciones sanitarias en función de la incidencia de contagios de covid-19 en cada ayuntamiento.

Como regla general, se permite la apertura de la hostelería, se vuelven a permitir reuniones con no convivientes y se mantienen cierres perimetrales aunque todo con matices según el concello.

NIVEL MÁXIMO DE RESTRICCIÓN

En cuanto a la movilidad, mantendrán un cierre perimetral conjunto de Pontevedra, Marín y Poio, por otro lado, O Grove y Sanxenxo y, en solitario, Cambados.

En estos ayuntamientos, la hostelería solo puede abrir sus terrazas al 50% de su ocupación y hasta las 17.00 horas.

En cuanto a reuniones sociales, se vuelve a permitir quedar con personas con las que no se convive pero limitándolo a un máximo de cuatro.

NIVEL MEDIO-ALTO DE RESTRICCIÓN

En Vilagarcía y Vilanova tendrán desde este viernes cierre conjunto, Meis Meaño y Ribadumia mantendrán el suyo y, en O Morrazo, Vilaboa se queda cerrada en solitario.

En todos estos concellos, la hostelería volverá a abrir hasta las 17.00 horas y con restricción de aforo en el interior (al 30%) y en la terraza (50%).

Al igual que en el nivel máximo, se vuelven a permitir reuniones sociales de no convivientes con un máximo de cuatro personas.

NIVEL MEDIO DE RESTRICCIÓN

En este caso, estarán cerrados y en solitario los concellos de Soutomaior, Ponte Caldelas, Barro y Cerdedo-Cotobade. Aquí la hostelería podrá abrir hasta las 23.00 horas, coincidiendo con el toque de queda y con un ligero incremento de la capacidad en el interior (al 40%), siendo el límite de la mitad de la ocupación en terrazas.

Sobre reuniones sociales, la prohibición es la vigente en toda Galicia a nivel general, hasta seis personas no convivientes.

En el resto de ayuntamientos de Pontevedra, O Salnés y la comarca de Caldas, que no han sido citados, la hostelería ya estaba abierta con condiciones y se mantienen como hasta ahora. En casos como Moraña, Cuntis o A Illa de Arousa, el único límite a la movilidad es no poder entrar a concellos cerrados salvo por causa justificada. Tienen igualmente restringidas las reuniones sociales a seis personas si no conviven juntas y el toque de queda general entre las 23.00 y las 6.00 horas.