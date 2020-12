Así es el chef del único restaurante de Galicia con dos Estrella Michelín

Javier Olleros y su equipo han conseguido que el restaurante Culler de Pau, situado en el Concello de O Grove, sea el primero de Galicia en ser distinguido con la segunda Estrella Michelín.

Tras haber recibido el reconocimiento este lunes, fundamenta en el “traballo, traballo e traballo” el éxito de su establecimiento, además de “ter a sorte de compartir este traballo con xente con moito talento, que é o equipo de Culler de Pau”, sin olvidarse de “ter os recursos que temos nesta terra”.

El cocinero, según recoge su biografía en la web del Grupo Nove, pertenece a una familia de tradición hostelera de O Grove, heredó el oficio de su padre, cocinero emigrado a Suiza, y el buen hacer de su madre, propietarios del Hotel Mar Atlántico. Estudió cocina en la Escuela Pública de Hostelería de Santiago de Compostela y, posteriormente, durante los cuatro meses que cerraba el hotel, Javi (como lo conoce todo el mundo en su localidad) aprovechaba para hacer prácticas en las cocinas de Casa Solla, en Toñi Vicente, con Arola en La Broche (Madrid), con Martin Berasategui, en Bica do Sapato (Lisboa), Balzac (Madrid), Zallo Barri (Gernika), y acabó sus prácticas en el mundo de Seiji Yamamoto (Tokio).

Después de su formación junto a los mejores chefs, abrió un restaurante en O Grove con vistas a la ría de Arousa.

OVIDIO ALDEGUNDEVistas desde el comedor del restaurante de O Grove. Foto: Culler de Pau.

POSIBLE HIJO PREDILECTO DE O GROVE

En declaraciones a esta emisora, el alcalde meco José Cacabelos definió así al cocinero: “o primeiro que hai que reseñar é que é un veciño do Grove. É unha persoa que vive O Grove e que leva na alma o que significa O Grove (paisaxe, moito mar, moito salitre, moita ría de Arousa, moito océano Atlántico). Esas cuestións eu creo que el as plasma perfectamente nos seus platos”.

Son moi ghroveiro e ese premio sería difícil de comparar con outro”.

Además de elogios para Javi Olleros, el alcalde dejó entrever que el Concello podría proponerlo como Hijo Predilecto por el valor que tiene para el municipio el trabajo de su vecino, aunque también recordó que ya se le había concedido la Centola de Ouro, en 2015.

Al plantearle la posibilidad de tal reconocimiento, Olleros no pudo esconder la emoción que supondría para el. “Iso para un do Grove... Non vos imaxinades... ¡Oh! Sería la bomba”, respondió el chef antes de sentenciar que “son moi ghroveiro e ese premio sería difícil de comparar con outro”.

DESEO DE AÑO NUEVO

Trabajando en una localidad en la que desde hace un mes el trabajo de la hostelería está restringido a la terraza con un aforo del 50% y con cierre a las 17.00 horas y en un año en el que la pandemia no permitió la celebración de la Festa do Marisco, Javi Olleros le pide a 2021 “traballo, que isto se normalice un pouquiño. O importante é a saúde, por suposto, que sexamos capaces de controlar este virus e lle pido que isto sexa lectura para a sociedade de compromiso cunha comunidade da que formamos parte todos. E que a xente que está sufrindo moito que teña un soporte para aguantar estes momentos difíciles. Que a xente volva a recuperar o seu día a día, con actividade e con ilusión”.