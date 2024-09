Andrés, la cara anónima del alcoholismo

Andrés lleva seis años acudiendo a las reuniones que organiza Alcohólicos Anónimos para ofrecer apoyo a personas que luchan contra su adicción al alcohol. En una entrevista en COPE Pontevedra, Andrés compartía su experiencia y cómo estas reuniones han permitido transformar su vida y reconocer un problema que proporciona esperanza y un camino hacia la recuperación.

"Cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, no sabía que el alcoholismo era una enfermedad", confiesa Andrés al recordar su primer contacto con el grupo. "Lo veía como algo socialmente aceptado, como lo ve la sociedad. Pero fue dentro del programa, escuchando a los compañeros y sus experiencias, cuando entendí que el alcoholismo va más allá de eso".

Alcohólicos Anónimos es un programa basado en los "12 Pasos" y las "12 Tradiciones", que se remonta a su creación en los años 30. Estos principios, desarrollados por Bill Wilson y el Dr. Bob Smith, son los pilares que sustentan la recuperación de miles de personas en todo el mundo. "La parte espiritual es esencial", explica Andrés, "cuando estamos sumergidos en el alcohol, perdemos esa conexión con nosotros mismos. El programa nos ayuda a recuperarla poco a poco".

En cuanto a su proceso personal, Andrés narra con sinceridad el motivo que le llevó a buscar ayuda. "Toqué fondo", dice con una mezcla de tristeza y alivio. "No era la primera vez que perdía una familia, un trabajo, mi salud… todo por culpa del alcohol. Mi madre y mi esposa fueron clave para que diera ese paso y buscara ayuda de nuevo". Andrés reconoce que la aceptación de tener un problema fue el primer paso esencial en su recuperación: "El primer paso es aceptar que tienes un problema con el alcohol".

CÓMO FUNCIONA LA DINÁMICA DE SUS REUNIONES

Las reuniones de Alcohólicos Anónimos están diseñadas para ser un espacio seguro donde los participantes comparten sus experiencias y se apoyan mutuamente en su proceso de recuperación. "No damos consejos ni debatimos", subraya Andrés. "Nos escuchamos unos a otros y compartimos nuestras propias vivencias. Ese es el corazón del programa".

Aunque algunas personas desconocen el funcionamiento de estas reuniones, Andrés aclara que no son encuentros formales ni terapias dirigidas. "No tenemos profesionales ni cobramos honorarios. Nos sostenemos con las contribuciones voluntarias de los miembros, que se usan para cubrir los gastos de local, cafetería y la difusión pública del programa", explica. Además, enfatiza que Alcohólicos Anónimos no está vinculado a ninguna religión, partido político ni institución.

UNA PROBLEMÁTICA QUE AFECTA A TODOS Y CADA VEZ A MÁS MUJERES

El alcoholismo es una adicción que no discrimina por edad, género o nivel socioeconómico, según Andrés. "En nuestro grupo hay un chico de 25 años, un psicólogo, y personas de diferentes ámbitos. El alcohol está a la mano de todos, y cualquiera puede verse atrapado por él". A pesar de esto, Andrés destaca que la mayoría de los participantes en las reuniones siguen siendo hombres, aunque en los últimos años ha aumentado la participación femenina. "Las mujeres están rompiendo el silencio", dice. "Antes solían beber más en casa, lejos del ojo público, pero ahora asisten más a las reuniones. Hemos visto un incremento del 50% en su asistencia".

Este cambio, según Andrés, refleja también un cambio en la sociedad. "Antes no estaba bien visto que las mujeres bebieran en público. Ahora las normas han cambiado, pero también ha crecido el número de mujeres que reconocen que tienen un problema con el alcohol".

LOS MENSAJES DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS SE VERÁN EN NUESTROS HOSPITALES

Recientemente, el grupo ha dado un paso importante al establecer una colaboración con el Servizo Galego de Saúde. "Ahora estamos más presentes en las áreas sanitarias, con anuncios en las pantallas de espera de los hospitales. Eso nos dará más visibilidad y permitirá que más personas accedan al programa antes de perderlo todo por el alcohol".

camino hacia la recuperación

El mensaje de Andrés y de Alcohólicos Anónimos es claro: la recuperación es posible, pero requiere de aceptación y apoyo mutuo. "El programa me ha permitido reencontrarme con esa parte de mí que había perdido", concluye Andrés. "Hoy puedo decir que vivo un día a la vez, ayudando a otros a hacer lo mismo. Y eso es lo que me mantiene en pie".

Con este testimonio, Andrés no solo resalta la importancia de Alcohólicos Anónimos en su vida, sino también la necesidad de concienciación social sobre una adicción que afecta a millones de personas en todo el mundo.