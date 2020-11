Andrea Sieiro, psicóloga: “Os adolescentes perciben que calquera contacto é obxecto de crítica”

La psicóloga Andrea Sieiro, con la iniciativa del Concello de Poio, está llevando a cabo un taller con el alumnado de 4º de ESO y 1º de bachillerado del IES Poio bajo el título ‘Desexar(nos), Coidar(no), Autocoidado e afectividade nos tempos da Covid-19’.

En COPE + Pontevedra, la especialista ha dejado claro que la prohibición total del contacto social es insostenible en el tiempo, tanto en el caso de los adolescentes como de los adultos.

Por eso la concejalía de Educación, que dirige la nacionalista Raquel Rodríguez, ha querido “facilitar á mocidade ferramentas para que coñezan, identifiquen e acepten as emocións derivadas da situación xerada pola pandemia, así como achegarlles estratexias de autocoidado emocional e axudar a favorecer que tomen as súas decisións de forma libre e responsable”, según ha señalado el gobierno local en un comunicado.

Una de las claves del éxito de estas sesiones es que la psicóloga no juzga a los adolescentes y, así, el alumnado de Poio llega a reconocer que se sienten especialmente observados cuando muestran el mínimo gesto de afecto en público a pesar de que la distancia social, puntualmente, se relaja entre personas de todas las edades y no exclusivamente entre la juventud.

SOLO CON PERSONAS CON LAS QUE SE CONVIVE

En todo caso, Andrea Sieiro ha puntualizado que los jóvenes del instituto de Poio deben cumplir con las normas vigentes en la actualidad en su ayuntamiento.

Desde el pasado 30 de octubre, tanto en Poio como en Pontevedra y Marín no está permitido tener reuniones sociales entre personas no convivientes. Es decir, un alumno de Poio solo podrá ver a sus amigos en clase pero no puede quedar con ellos en actividades que no sean educativas o deportivas.

Esta restricción se ampliará desde el sábado día 7 a los concellos de Vilaboa, Soutomaior, Ponte Caldelas, Barro, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Vilagarcía de Arousa, Vilanova, Cambados y O Grove.