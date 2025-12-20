El Pontevedra exprime sus últimas energías para aferrarse al playoff antes de Navidad

El entrenador del Pontevedra, Rubén Domínguez, ha reconocido el desgaste acumulado de su plantilla en una categoría tan exigente. El técnico ha explicado que el esfuerzo no es solo físico, sino también mental: “son partidos de mucho estrés, a nivel psicológico agotadores”. Según Domínguez, el equipo combina un gran trabajo y recorrido en el campo con la tensión de la competición, lo que ha llevado las energías a estar “un poquito justitas” en este tramo final del año.

Un último esfuerzo con la vista en el playoff

A pesar del cansancio, Rubén Domínguez ha destacado la “máxima ilusión” con la que el equipo afronta los últimos partidos de 2023. El objetivo es doble: seguir abriendo brecha con la permanencia y el reto de mantenerse “una semana más entre los 5 primeros”. Domínguez valora la racha del equipo, con una sola derrota en los últimos diez u once partidos, y considera que acabar el año con 27 puntos o más sería un logro notable, calificando la posibilidad de alcanzar 28 o 29 puntos como “unos números tremendos”.

La confianza del técnico en su plantilla es total, y está convencido de que volverán a estar a la altura. “Creo que nos hemos ganado, tanto todos los que formamos el equipo, cuerpo técnico, jugadores, que se tenga confianza en nosotros”, ha afirmado. Domínguez ha añadido con rotundidad que, pese a las dificultades y las bajas, el equipo competirá al máximo: “otra cosa no, pero vamos a responder”.

Gestión de bajas y oportunidades en la plantilla

El entrenador ha actualizado el estado de la enfermería. La mala noticia es para Bryce, quien, tras superar su lesión en el isquio, “ha salido de una y se ha metido en otra” y está “totalmente descartado” por un problema en la fascia del talón. La cara positiva es el regreso de Garay, que “va a ir convocado y puede llegar a tener minutos”, aunque Domínguez ha matizado que irán “con cuidado con él”.

La ausencia de Ander en la delantera, quien según el técnico estaba jugando “muy bien” en una posición que no era la suya, abrirá la puerta a otros compañeros. Domínguez ha señalado que es el turno de Víctor Casal, en quien deposita una “confianza plena, si no, no jugaría”.

El Barakaldo, un rival de máxima exigencia

Finalmente, Rubén Domínguez ha dedicado grandes elogios al próximo rival, el Barakaldo CF, al que ha calificado como un “equipazo”, especialmente en su campo. “Es un equipo superintenso, no te regala un metro, no te regala un minuto”, ha descrito el técnico. Domínguez ha destacado su capacidad para presionar constantemente y meter muchos jugadores en el área rival.

El técnico del Pontevedra ha querido recalcar la dificultad de este tipo de encuentros, que describe como “partidos de mucho estrés, partidos de a nivel psicológico agotadores”. Su análisis del Barakaldo ha sido contundente, hasta el punto de predecir que será un equipo que estará en la parte alta de la tabla a final de temporada: “Lo digo ahora en la jornada 16”.