El Coruxo sorprende en O Vao al Pontevedra y le gana 3 a 0 en un amistoso

Sigue avanzando la pretemporada para los equipos de la provincia. El Pontevedra será, tras su ascenso, uno de nuestros representantes en la Primera RFEF junto al Celta Fortuna. En Segunda RFEF solamente tendremos al Coruxo. Verdes y granates se enfrentaron este miércoles en el campo vigués de O Vao en una nueva prueba para preparar el inicio de la competición. Y pese a ser de una categoría inferior, los olívicos sorprendieron al conjunto de Rubén Domínguez.

El Coruxo sorprendió al Pontevedra con su esquema de tres centrales, con dos laterales largos, y una presión alta para forzar los errores en salida de los granates. Los de Javi Pereira están encontrando portería con facilidad en pretemporada y así lo demostró un Javi González que siguió con su buen momento anotando dos dianas, la primera tras un robo de Dani Rosas y la segunda tras un buen pase de Roque. El propio Dani Rosas cerró el marcador al comienzo del segundo acto.

Por su parte, el Pontevedra, tras empezar bien el encuentro se fue diluyendo. Volvía Marqueta a la portería tras perderse parte de la pretemporada por lesión. Los problemas en la salida desde atrás costaron caras al conjunto del Lérez y los cinco cambios al descanso de Rubén Domínguez no surtieron el efecto deseado. De hecho, Hugo Rodríguez pudo ampliar la renta con un disparo al travesaño. El canterano Marqués fue la nota más destacada para el equipo de Pasarón. El último ensayo granate previo al estreno liguero lo llevará a medirse este sábado a las siete y media a un Boiro, ya eliminado en semifinales de la fase gallega de Copa Federación por el Arosa.

Volviendo al encuentro, el Coruxo partió de inicio con: Ruiz Díaz, Roque, Álvaro, Borja, Rares, Mateo, Añón, Javi González, Nacho Fariña, Naveira y Dani Rosas. En la segunda mitad jugaron el meta Alberto, Bernárdez, Hugo Rodri, Santos, Ínsua, Fer Pena, Xavi Cidre, Guram y Hugo Losada. Por el Pontevedra el once lo componían Marqueta, Eimil, Expósito, Miki, Alain, Álex González, Selma, Yelko, Vidorreta, Hervías y Montoro. Tras el descanso hubo minutos para Edu Sousa, Juanra, Brais Abelenda, Miguel Cuesta, Marqués, Rául Gil, Andrés, Oute, Conesa, Garay e Iker Escudero. Vidorreta y Garay vieron la amarilla.