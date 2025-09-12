Comienza la ASOBAL para Cangas recibiendo a Ademar en O Gatañal

El balonmano masculino nacional comienza este fin de semana su temporada y, un año más y de manera ininterrumpida desde 2012, Frigoríficos do Morrazo Balonmán Cangas representa a la provincia de Pontevedra en la Liga ASOBAL, la máxima categoría. Con O Gatañal como fortín, los de O Morrazo se estrenan el domingo como locales recibiendo a Ademar León. La plantilla azul se ha transformado mucho de un curso a otro, empezando por el banquillo con la marcha de Nacho Moyano que desde 2019 dirigía al equipo. En su lugar, estará un Quique Domínguez que vuelve a casa procedente de Anaitasuna.

Un año más, la gran fuerza de Cangas se la dará su cancha de O Gatañal, uno de los pabellones más calientes de la competición cada quince días. Ya se han superado el millar de abonados en la entidad presidida por Alberto González. El objetivo deportivo es claro: lograr la permanencia lo antes posible para poder vivir un final de curso tranquilo, algo poco habitual en las últimas temporadas. Y en la Copa del Rey seguir peleando por llegar a las rondas finales, algo a lo que se ha acostumbrado en los últimos años.

El director deportivo Óscar Fernández ha tenido mucho trabajo este verano en un plantel con muchos cambios. Dejaron el equipo: Brais González, Jorge Pérez, Thymann, Fodorean, Essam, Sherif, un Javier Iglesias que opta por la retirada, Toth, Rubén Río, el meta Krivocapic o Gael Blanco. Incluso hubo que fichar un portero de última hora porque Cangas había fichado al montenegrino Suljevic, que salió antes de debutar rumbo al RK Zagreb que pagó su claúsula. El croata Panjan ha llegado para relevarlo. Además son nuevas altas el italiano D´Antino, el cubano Rivero, el noruego Valderhaug o el húngaro Ludman. En cuanto a jugadores nacionales fichan el pivote Javi García, el porriñés Samuel Pereiro y el cangués Pablo Castro, que retorna a casa 5 años después.

CISNE EN PLATA Y NUEVE PONTEVEDRESES EN PRIMERA NACIONAL

La temporada también se inicia en la División de Honor Plata, en la que, tras el descenso del Valinox Novás, nos quedamos con el Club Cisne Colegio Los Sauces como único representante. Se estrenan este sábado como locales en el Municipal de Pontevedra en el derbi gallego de la categoría ante el recién ascendido OAR Coruña. El club presidido por Santi Picallo vuelve a apostar por Marcos Otero "Quiños" al frente de un plantel con mucho peso de la cantera.

Y también comienza la temporada en el grupo A de la Primera Nacional, en el que más de la mitad de los equipos pertenecen a nuestra provincia. Al recién descendido Novás que se estrena como local frente al Tacoronte se une el Teucro en su 80 aniversario. Los pontevedreses se estrenan en casa ante Porriño. Además el Bueu recibe al Gran Canaria y el Reconquista de Vigo se mide a otro rival de las Islas en su cancha, el Ingenio. Rematamos con dos derbis provinciales, el que mide a A Cañiza con Lalín y el duelo entre el Lucero cangués y el Carballal.