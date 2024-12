Dice una palabra típica de Galicia y alucina porque no le entienden en el resto de España: "¿Qué le decís?"

Una joven gallega ha dejado atónitos a miles de usuarios de TikTok con un video en el que explica algunas de las palabras y expresiones más típicas de su tierra, que para ella son absolutamente normales, pero que causan un verdadero desconcierto en el resto de España. Leyla, que se ha hecho viral con su humor y naturalidad, muestra su sorpresa al descubrir que algunas palabras que considera parte del lenguaje común no tienen equivalente en castellano o no se entienden fuera de Galicia.

En el video, Leyla explica con asombro cómo algunas expresiones gallegas que usa habitualmente generan miradas de desconcierto cuando las dice fuera de su comunidad. "Para mí, chollo es algo completamente normal, como trabajo, o una cosa que te cuesta trabajo. Por ejemplo, 'Hoy no puedo, tengo que ir a chollar', o 'Estos deberes me están dando muchísimo chollo'", cuenta Leyla, añadiendo que, al parecer, esta palabra no tiene el mismo significado en castellano. "Me quedo flipada, porque cuando lo digo fuera de Galicia, nadie sabe a qué me refiero", se sorprende.

Otro término que le resulta completamente "internacional" es fuchicar, que según Leyla significa "estar haciendo algo sin saber muy bien qué estás haciendo". "¿Qué estás fuchicando? ¿Qué estás haciendo? Es como, ¿qué estás haciendo ahí, sin tener ni idea?", explica, sin poder comprender por qué en otras partes de España no entienden lo que está diciendo. La joven se muestra aún más sorprendida cuando descubre que fuchicar no tiene traducción directa en castellano.

Alamy Stock Photo Mural en homenaje a la poeta y escritora gallega Maria do Carme Kruckenberg Sanjurjo

El video también incluye otras palabras muy comunes en Galicia que, según Leyla, causan desconcierto fuera de la comunidad. "Para mí, la tina es el recipiente donde metemos la ropa sucia, lo que usamos para llevarla del baño a la lavadora y de la lavadora al tendal", explica, añadiendo que en otras partes de España, la gente no entiende el término tina, y que en castellano se le llama capazo.

Dice una palabra típica de Galicia

Sin embargo, el término que más impactó a Leyla es chosco, una palabra que, según ella, se usa en Galicia para referirse a alguien que no ve bien o que usa gafas. "Yo estoy chosca porque uso gafas, pero en castellano no encuentro cómo se dice", lamenta, sorprendida de que esta expresión no sea comprendida por otros hispanohablantes. Tras buscar el término en Internet, no encontró ninguna referencia que lo asociara con un significado similar.

Cargando…

El video ha generado una ola de comentarios de usuarios, muchos de ellos compartiendo sus propias experiencias con palabras y expresiones que solo se entienden en sus respectivas regiones. "Yo flipo con que en español no se diga pota (en referencia a un recipiente grande)", escribe un usuario, mientras que otro comenta: "Escribo un libro sobre palabras que decimos en Galicia y no entienden en el resto de España. Te das cuenta cuando vives fuera: hablas castellano lleno de galeguismos y orgullosa de hablar así".

Otras personas, sorprendidas por el fenómeno, cuentan cómo al mudarse a Galicia descubrieron similitudes entre algunas palabras gallegas y andaluzas. "Al mudarme a Galicia (vengo de Cádiz) me di cuenta de que hay muchas palabras conectadas entre Cádiz y Galicia que el resto de España desconoce", señala un usuario. Y es que, como explica Leyla, aunque el gallego y el castellano comparten muchas raíces, algunas palabras y expresiones son tan autóctonas de Galicia que no siempre tienen un equivalente fácil fuera de la región.

Alamy Stock Photo Cartel informativo en lengua gallega, Viveiro, provincia de Lugo, Región de Galicia, España

El video ha abierto un debate sobre los galleguismos y su uso fuera de Galicia, dejando en evidencia las particularidades del español hablado en distintas zonas de España. Leyla, por su parte, se muestra encantada con el interés que ha despertado su publicación, y aunque todavía se sorprende por las reacciones, continúa celebrando la riqueza lingüística de su tierra.