La ciudad más educada de España está en Galicia, según un estudio inglés: dicen que es la mejor para residir de forma habitual

En España, hablar de educación va más allá de las aulas. La forma en la que nos comportamos en público, cómo tratamos a los desconocidos o si respetamos las normas básicas de convivencia también forman parte de ese concepto tan valorado. Y aunque todos creemos tener claro qué es ser educado, lo cierto es que no todas las ciudades destacan igual en este aspecto.

De hecho, un estudio reciente ha intentado poner cifras a algo que solemos percibir de manera subjetiva: el grado de cortesía de los ciudadanos en diferentes puntos del país. ¿El resultado? Una ciudad gallega se corona como la más educada de toda España, lo que la convierte, según este análisis, en uno de los mejores lugares para vivir.

La investigación ha sido realizada por la plataforma de "live learning" Preply, especializada en enseñanza de idiomas, que ha entrevistado a más de 1.500 residentes de 19 zonas urbanas del país. A través de una encuesta centrada en hábitos de comportamiento cotidianos, se ha determinado qué ciudades destacan por su educación... y cuáles no tanto.

VIGO, LA CIUDAD MÁS EDUCADA DE ESPAÑA... CON DIFERENCIA

Vigo, la ciudad más poblada de Galicia, se sitúa a la cabeza del ranking nacional con una puntuación de 5,17 sobre 10, siendo considerada la urbe más respetuosa y cortés del país. Según este informe, sus ciudadanos destacan por saludar a los desconocidos, respetar el espacio personal, mantener un tono de voz moderado en público y cumplir las normas básicas de tráfico y convivencia.

El informe de Preply no se basa en sensaciones, sino en hechos concretos. Para elaborar este ranking, se ha preguntado a los participantes por comportamientos como:

Si las personas saludan al entrar en una tienda o ascensor.

Si respetan las colas o intentan colarse.

Si hablan demasiado alto en espacios públicos.

Si son amables con quienes les atienden.

Si dan paso a otros vehículos en el tráfico.

Si evitan poner vídeos a todo volumen en sitios compartidos.

Si bajan la velocidad al acercarse a pasos de peatones.

La puntuación se establece en una escala del 1 al 10, donde una puntuación más baja representa una mayor cortesía, y una más alta refleja actitudes más incívicas. Por tanto, una ciudad con un 5,17 como Vigo se sitúa en el extremo más positivo del análisis.

Además de Vigo, A Coruña-Oleiros-Arteixo también figura entre las primeras posiciones del estudio, con una puntuación de 5,18. Este doble reconocimiento coloca a Galicia como la comunidad autónoma con las ciudades más educadas de España.

Aunque cada ciudad tiene su carácter, este resultado sugiere que en Galicia existe una cultura de respeto hacia los demás muy arraigada, que se manifiesta tanto en el trato personal como en los espacios compartidos. Este nivel de convivencia hace que muchos vean a Vigo y a otras ciudades gallegas como lugares ideales para establecer su residencia habitual.

LOS QUE ESTÁN ABAJO EN EL RANKING

No todas las urbes salen igual de bien paradas en este ranking. Según el mismo estudio, las ciudades peor puntuadas presentan comportamientos más habituales como hablar alto en público, descortesía al volante o falta de atención hacia las normas básicas de convivencia.

Entre las peor valoradas se encuentran Granada, Alicante-Elche, San Sebastián, Bilbao y Palma de Mallorca. En el caso de estas ciudades, las puntuaciones superan el 5,7, lo que indica una mayor frecuencia de conductas percibidas como maleducadas por sus propios habitantes.

Más allá del dato curioso, lo cierto es que esta puntuación refuerza la percepción de Vigo como una ciudad ideal para vivir. Además de su ubicación privilegiada junto al mar, su buena calidad del aire, oferta cultural y servicios, este reconocimiento pone de relieve un aspecto menos tangible pero igual de importante: la calidad humana de sus vecinos.

Vivir en un entorno donde las personas se saludan, respetan el espacio personal y no generan ruido innecesario puede marcar una gran diferencia en el bienestar diario. Por eso, no es de extrañar que muchos consideren a Vigo no solo la ciudad más educada, sino también una de las más agradables para residir.