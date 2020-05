Varias bodegas de Valdeorras dejarán uvas sin recoger en la próxima vendimia

El confinamiento derivado del estado de alarma ha provocado una caída en las ventas de vino de las bodegas, sobre todo de las pequeñas, lo que puede dificultar el almacenamiento y la comercialización de la próxima vendimia. Por ello, algunas bodegas de la Denominación Valdeorras han anunciado su intención de dejar uvas sin recoger, cerca de 2 millones de kilos de uva, en la próxima vendimia

Unións Agrarias alerta sobre esta situación que, según el sindicato agrario, ya ha sido anunciada por tres bodegas de la comarca a los viticultores.

En declaraciones a COPE Valdeorras, el responsable de Agricultura de Unións Agrarias, José Ramón González, explicó que "si se confirma la noticia, lo que se va a conseguir es la caída de los precios que se pagan a los viticultores".

El descenso de las ventas al que hace referencia Unións Agrarias contrasta con la afirmación que hace tan sólo unos días realizaba el Consello Regulador de la D.O. Valdeorras, que aseguraba que el estado de alarma había provocado un aumento considerable de las ventas de vinos valdorreses en supermercados y canales online. José Ramón González espera "que no se trate de una maniobra especulativa de las bodegas. Creo que la industria del vino está pasando problemas, pero esto no puede arrastrar al resto de las bodegas".

Unións Agrarias reclama a la Consellería de Medio Rural que convoque la Mesa do Viño de Galicia para que ésta convoque la Mesa de Valdeorras y se puedan establecer unas bases de trabajo eficaces para la producción en la Denominación de Orixe.

Además, la organización agraria reclama a la Xunta de Galicia que vincule cualquier línea de liquidez a las bodegas a que garanticen la recogida de uva a precios que cubran los costes de producción, y que se obligue a depositar los contratos de abastecimiento en un registro público para certificar que se cumple con la legislación vigente.