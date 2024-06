De ser mal estudiante a realizar dos carreras y ser premiado por un proyecto para Coren en Ourense

La vida de Lucas Cabanelas dio un vuelco. Este joven ourensano fue muy mal estudiante y, tras ponerse a trabajar en el campo con 17 años, decidió que esa era su vida, estudió dos carreras universitarias y acaba de ser galardonado por el Colegio Oficial de Ingenieros y Graduados Agrícolas de Ourense con el mejor proyecto, que desarrollará la empresa Coren en la comarca de A Limia.





Lucas relataba en los micrófonos de Cope Ourense que, quien lo conoció en su juventud “hoy estará sorprendido y no se lo cree” al lograr, con mucho esfuerzo, cumplir sus metas.





Este joven tiene 33 años y recuerda que “yo no quería estudiar, me aburría en clase, repetí dos cursos” pero algo cambió en su vida. Con 17 años, sus padres le dicen que si no quiere estudiar debe trabajar y se pone a ayudar en el campo. Ese momento añadido a vicisitudes personales le hacen reflexionar y empezar a forjarse un futuro. En primer lugar, decide estudiar Ingeniería Agrícola y, tras aprobarla, se apunta en Ingeniería Forestal, carrera que está terminando.





Lucas es uno de los ingenieros agrícolas protagonistas en la actualidad porque fue premiado por su proyecto denominado “Proyecto de ampliación y mejora de explotación porcina de multiplicación en el lugar de Fontearcada, concello de Os Blancos”.





NAVE DEL GRUPO COREN





“Se trata de un proyecto muy interesante con más de 2 millones de euros de presupuesto de ejecución en una apuesta de Coren por mejoras en el bienestar animal y la reducción de emisiones” destacó Lucas, quien añadió que es un “proyecto de envergadura” que pondrá en marcha la cooperativa ourensana este verano.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El joven ingeniero agrario destacó que se pretende “aprovechar el calor de los purines y obtener energía por una bomba de calor y, con unas placas en el lugar de las cerdas, se proporciona calor a los lechones”.





Este proyecto se premia por: innovación del proyecto -tecnología que utiliza en las instalaciones-, calidad y diseño de proyecto -estilo y técnica-, envergadura del proyecto – en un mismo proyecto recoge varios sistemas productivos de porcinos- y compromiso medioambiental -innovación en técnicas de gestión de residuos tienen un impacto positivo en el entorno-.





COLEGIO DE INGENIEROS AGRICOLAS





Lucas considera que la función del Colegio Oficial de Ingenieros y Graduados Agrícolas es “fundamental” porque “te orientan, te ofrecen todo tipo de cursos de formación necesarios y te brindan las herramientas necesarias”.













“Ser ingeniero agrícola tiene un potencial enorme y tiene que ir a más” resaltó el joven ingeniero agrario.





En una entrevista en Cope Ourense, destacó que “las ciudades sin campo no viven” por lo que “se puede ganar un buen sueldo pero si los agricultores y ganaderos cortan el grifo no se come” y recordó que “eso ocurrió en las guerras donde hubo mucha miseria”.





LOS JÓVENES Y EL CAMPO





Lucas anima a los jóvenes a visitar los campos y conocer un poco más este mundo. “A mí me gustó el campo y al ver cómo era empecé a hacer algo que me gustaba y así busqué mi sueño” resaltó el joven ingeniero, quien remarcó que le parece “importante recuperar la figura del aprendiz”.





Lo que sí considera importante es que te ayuden en tu camino y, para ello, destacó la figura de un profesor, Ricardo Bendaña, quien “me enseñó mucho” y me indicaba que “no pretendáis saber de todo porque fracasaréis” y “tenía toda la razón y fue importante en mi camino”.





A día de hoy, Lucas mira atrás y ve cómo su vida fue una lucha en la que recibió el apoyo de sus padres, la ayuda de profesores como Ricardo Bendaña y la ilusión por saber cada vez más estudiando dos carreras para hoy ser galardonado y su proyecto cuenta con el respaldo de una empresa relevante como el Grupo Coren.