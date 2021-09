PSOE y BNG se abstienen y no sale adelante el proyecto de residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega

PSOE y BNG se abstienen en el cambio de uso de los terrenos de la antigua estación de autobuses e impiden que pueda salir adelante el proyecto de construcción de una residencia de mayores donada por la Fundación Amancio Ortega en la ciudad de Ourense. 21 de los 27 concejales asistieron hoy al pleno extraordinario del Concello de Ourense -se registraron seis ausencias, tres ediles no adscritos y tres concejales del PSOE-.





La concejala de Urbanismo, Sonia Ogando, afirmó que es un “atendado contra los intereses de la ciudad” y hoy PSOE y BNG “tenían la oportunidad de corregir su error”. Sonia Ogando recalcó que esa residencia de mayores “tendrá 120 plazas, genera más de un centenar de puestos de trabajo y una inversión cercana a los 12 millones de euros” y además supone “coste cero para las arcas municipales”. Para la edil de Urbanismo, hoy se muestra la “inoperancia y mala fe” de PSOE y BNG y “no valen excusas”.





“Es uno de los proyectos más importantes sobre los que se ha debatido en el Concello de Ourense” recalcó la edil de Urbanismo.





El portavoz del BNG, Luis Seara, afirmó que no apoyan porque “no hay garantías jurídicas” y “no se cumplen las peticiones de los vecinos” y añadió que “si no se hace no es culpa del BNG con un modelo que está en las antípodas”. Seara indicó que en los terrenos del Veintiuno estaría la residencia de mayores “lejos del ruido y la contaminación” frente a los terrenos propuestos de O Pino.





Por su parte, la viceportavoz del PSOE, Natalia González, señaló que solicitaron la retirada de este proyecto en un pleno municipal “hace 10 días” y “estamos en el punto en el estábamos hace 10 días”. Natalia González indicó que existe una “mala planificación urbanística en esa parcela” y añadió que “había una parcela en el barrio del Veintiuno y preguntó las “razones para esta ubicación” en los terrenos de la antigua estación de autobuses.





A pesar de ello, la viceportavoz del PSOE en el Concello de Ourense resaltó que la residencia de mayores está “garantizada” y “estamos a favor de que se construya” en la ciudad de Ourense.





El portavoz de Ciudadanos, Pepe Araujo, señaló que ya mostró su voto favorable en el pleno anterior y hoy está “mas convencido” de la idoneidad de esta residencia de mayores en los terrenos de la antigua estación de autobuses.





Ante la abstención de PSOE y BNG, el alcalde de Ourense, Gonzalo Jacome, manifestó que este voto desfavorable es un “suicidio electoral” de estos partidos que “impiden tener cosas buenas en la ciudad”. Jacome indicó que la residencia de mayores en esos terrenos de la antigua estación de autobuses “está en un lugar céntrico, bien comunicado y no hay que pagar por él”.

De los 21 ediles que asistieron hoy al pleno extraordinario de la corporación municipal, se necesitaban 14 votos para favorecer la construcción de la residencia de mayores en esos terrenos. Al final, la abstención de PSOE y BNG tumba el proyecto por segunda vez consecutiva al lograrse solo 13 votos a favor -uno menos de los necesarios para dar luz verde a esta iniciativa-.