En la provincia de Ourense hay 358 víctimas de violencia de género

"La violencia más grave que puede sufrir la sociedad no se conoce, porque las víctimas más graves de violencia de género no presentan denuncia". Así lo ha asegurado Aser Moreiro, miembro del equipo EMUME, de Mujer y Menor de la Guardia Civil de Ourense, quien ha precisado que "el 65% de las víctimas fallecidas no había presentado denuncia".

En la provincia de Ourense hay actualmente 358 víctimas de violencia de género, 8 de ellas son casos de riesgo alto, y a 200 se les está realizando un seguimiento por parte de agentes de la Guardia Civil especializados en violencia contra la mujer, en colaboración con las policías locales.

La Guardia Civil de la provincia de Ourense cuenta desde el pasado mes de febrero con cuatro nuevos equipos VioGen, especializados en el seguimiento integral de los casos de violencia de género. A estos equipos se dedican 11 efectivos, repartidos cuatro en Ourense, tres en A Rúa, dos en Verín y tres en Celanova, que se suman a los 10 agentes de los equipos de Mujer-Menor EMUME, que ya existían en la provincia.

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Emilio González Afonso, presentó hoy los nuevos equipos y explicó que con ellos se pretende "impulsar la respuesta de la Guardia Civil frente a la violencia de género en esta provincia", dijo el subdelegado precisando que "estos agentes van a tener una dedicación exclusiva para el seguimiento, análisis y respuesta inmediata de la prestación de auxilio a las víctimas de violencia de género que lo precisen".

Actualmente, el mayor número de denuncias de violencia de género se producen por personas de entre 35 y 45 años, y se está observando un crecimiento de denuncias por parte de los jóvenes.