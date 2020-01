La propuesta del alcalde de Ourense de cerrar el acceso a la calle del Paseo desde Concordia, no es posible

La opción de impedir la entrada de vehículos a la calle del Paseo desde la calle Concordia que quería el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, no es posible. Lo ha dicho hoy el concejal de Mobilidade, Miguel Caride, que recordó que el próximo jueves, día 30 de enero, entrará en vigor la restricción al tráfico en Concordia, y aseguró que los sentidos de circulación no van a variar: "el acceso a los aparcamientos y garajes de la rúa Paseo seguirá realizándose como hasta ahora por la rúa Concordia, y no desde el Parque de San Lázaro", ha precisado el concejal.

Caride señaló, además, que se están midiendo los datos de la intensidad de vehículos en la calle Concordia y su entorno para poder saber la incidencia que tendrá este corte en el resto de la ciudad, y poder tomar, o no, la decisión de cerrar definitivamente al tráfico esa calle.

Además, anunció que la calle se va a reformar en su totalidad, para dotarla de una plataforma única de piedra, e incluyendo la instalación de rampas mecánicas para salvar la cota de desnivel entre la calle Progreso y el Parque das Mercedes. Para ello, el Concello está en negociaciones con la Xunta de Galicia, que es la titular del vial.

Miguel Caride anunció, además, el cambio del horario de carga y descarga en las zonas peatonales. Desde la Concejalía de Mobilidade consideran que el actual es excesivo, por lo que está estudiando la modificación de la ordenanza que los regula: "creemos que el tiempo para carga y descarga es excesivo, ya que por la mañana es de 07:00 a 11:00, y por la tarde, de 16:00 a 18:30, y nos parece que en las zonas peatonales es demasiado tiempo", según explicó Miguel Caride.

Y, sobre la propuesta que ayer realizó Jácome a través de las redes sociales de suspender el pago de la ORA, el concejal de Mobilidade comentó que "en principio, es una propuesta personal del alcalde. Ahora serán los servicios jurídicos y técnicos dictaminarán con sus informes si procede o no procede la propuesta".