Prisión provisional para un hombre en O Barco (Ourense) tras robar en un vehículo diverso material profesional valorado en 40.000 euros

La Guardia Civil detiene a un hombre de 36 años como presunto autor de un robo con fuerza en el interior de un vehículo estacionado en un garaje en O Barco apoderándose de material profesional valorado en 40.000 euros con el consiguiente perjuicio para el ejercicio de su profesión.

Según informó la Guardia Civil, tras presentar la víctima la denuncia fue detenido el autor y recuperado el material robado. Además hallaron varios efectos vinculados a otros hechos delictivos.

El hombre fue detenido ya en varios ocasiones durante este año por varios delitos en la comarca de Valdeorras por lo que fue puesto a disposición judicial del Tribunal de Instancia de O Barco, quien ordenó su ingreso en prisión provisional.