Preocupante disminución del número de donantes de órganos en la provincia de Ourense

“Salud renal para cualqueir persona, en cualquier lugar” es el lema elegido este año para celebrar mañana, 14 de marzo, el Día Mundial del Riñón.

La Asociación Alcer ubicará mesas informativas en los hospitales del Sergas de la provincia de Ourense, y en la Rúa do Paseo, para informar a la población sobre la enfermedad renal, ya que “ésta ha crecido un 30% en los últimos años y en poco tiempo podría ser la 2ª causa de muerte en España”. Así lo ha dicho M. Luz Grande, secretaria de Alcer Ourense, en la rueda de prensa de presentación de la jornada, en la que también denunció la situación de los enfermos de riñón que tienen que someterse a diálisis y que dependen de un seguro privado: “Los seguros privados en Ourense no cuentan con un centro de diálisis y se niegan a pagar la diálisis en la Seguridad Social, por lo que el enfermo renal que no cuenta con seguro de la SS tiene dos alternativas: o pagar la diálisis de su bolsillo, lo que significa la ruina porque se trata de un tratamiento muy caro, o bien desplazarse a Vigo o a A Coruña”.

Actualmente, en la provincia de Ourense hay 220 pacientes en diálisis: 60 con sistema peritoneal en sus domicilios, y el resto en los 3 hospitales del SERGAS.

Carmen Dorado, asistente social de Alcer, precisó que el pasado año recibieron un trasplante renal 7 orensanos, y mostró su preocupación por la disminución de donantes que se ha registrado en la provincia, por lo que confía que la jornada de mañana, Día Mundial del Riñón, junto a la que celebrará el primer miércoles de junio, que será el Día del Donante de Órganos y Tejidos, sirvan para concienciar a la población de que es necesario contar con donantes para poder realizar los trasplantes.

Mañana, jueves, la carpa de Alcer en la Rúa do Paseo ofrecerá la posibilidad de realizar pruebas de tensión, peso y glucosa a los ciudadanos en horario de 10 a 12, por la mañana, y de 4 a 8 por la tarde. Además, contarán con la colaboración de la Unión Deportiva Ourense, que pondrá a la venta camisetas con firmas de jugadores del Celta, Dépor y Real Madrid, para recaudar fondos para Alcer Ourense.