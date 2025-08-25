La Policía detiene in fraganti a dos ladrones de bares de Ourense: salían por la persiana de otro establecimiento
Habían entrado ya en otros dos locales
Redacción COPE Galicia
Galicia - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
La Policía Nacional ha detenido a dos individuos como autores de dos delitos de robo con fuerza en dos establecimientos de hostelería en la ciudad de Ourense.
Los hechos ocurrieron en torno a las 04.00 horas de la madrugada del viernes, 22 de agosto. Los detenidos accedieron al primer establecimiento tras fracturar una ventana lateral del mismo para apropiarse de la caja registradora, según ha informado la Policía Nacional.
Dispositivo de búsqueda
Tras recibir el aviso del Centro Inteligente de Coordinación, Mando y Control (CIMACC), varios indicativos policiales iniciaron un dispositivo de búsqueda de los autores con la descripción facilitada. De este modo, pudieron localizar a los dos individuos, mientras salían por debajo de la persiana forzada de otro establecimiento hostelero.
Al realizar una inspección por la zona, los agentes encontraron una bolsa con útiles y la caja registradora. Una vez en dependencias policiales y practicadas todas las diligencias para el esclarecimiento de los hechos, los detenidos han sido puestos a disposición judicial.
Contenidos relacionados
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE ORENSE
COPE MÁS ORENSE
"De nuevo, hemos constatado que España no está preparada para situaciones extremas y que la gestión nacional deja mucho que desear"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h