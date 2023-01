Pepe Araújo denuncia irregularidades en las contrataciones de la Carreira do San Martiño

El Grupo Municipal de Ciudadanos del Concello de Ourense estudia la adopción de medidas legales contra el alcalde de la ciudad por el fraccionamiento de contrato que asegura realizó Gonzalo Pérez Jácome para no sacar a concurso la adjudicación de los servicios (control de dorsales, cronometraje, etc) de la Carreira do San Martiño de 2022.

El portavoz de Ciudadanos, Pepe Araújo, explicó que el pasado año 2022 los importes del contrato sumaban 15.544 euros + IVA y, con los mismos servicios que se prestaron en 2019, se fraccionó el concepto en dos facturas para no tener que sacarlo a concurso.

Además, Araújo criticó que para la carrera de 2022 el Concello de Ourense hubiera pagado más por las camisetas de la carrera, cuando eran de peor calidad que las que se habían adquirido en 2019. “En 2019 las camisetas, que se compraron a través de un concurso público, tuvieron un coste de 1,88 euros + IVA cada una, y su calidad era mucho mejor que las adquiridas para la carrera del año pasado, cuando se compraron a dedo y al precio de 2,50 euros más IVA, lo que supuso pagar 4.500 euros más por las camisetas que en 2019”, afirmó.

Pepe Araújo afirma que el Concello de Ourense recibió otra propuesta para el suministro de las camisetas con un importe muy inferior, que fue gestionada personalmente por Jácome, y que no aparece en el expediente.