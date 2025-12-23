Pazolandia celebrará su 30 edición en el Pazo Paco Paz como un referente de la Navidad ourensana
La atracción King Joker, un mural de LEGO con más de 56.000 piezas y un laberinto infantil de Halloween entre las principales incorporaciones
Ourense - Publicado el
1 min lectura
Pazolandia abre sus puertas este próximo viernes, día 26 de diciembre, en el Pazo Paco Paz. Será la edición número 30 y es todo un referente de la Navidad. Entre las principales atracciones, destaca King Joker, un mural conmemorativo de LEGO con más de 56.000 piezas o un laberinto infantil de Halloween.
Está organizada por la Diputación de Ourense y tendrá una sesión, el 3 de enero por la mañana, dirigida especialmente a la inclusión sin ruido ambiental. También habrá pulseras identificativas para niños con TEA o necesidades especiales o auriculares aislantes de ruido.
Durante estos días de Navidad, 62 concellos de la provincia confirmaron su participación en esta iniciativa navideña.
