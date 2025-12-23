COPE
Pazolandia celebrará su 30 edición en el Pazo Paco Paz como un referente de la Navidad ourensana

La atracción King Joker, un mural de LEGO con más de 56.000 piezas y un laberinto infantil de Halloween entre las principales incorporaciones 

Las atracciones ya están instaladas en el Pazo Paco Paz

Juan Maceiras

Ourense - Publicado el

1 min lectura

Pazolandia abre sus puertas este próximo viernes, día 26 de diciembre, en el Pazo Paco Paz. Será la edición número 30 y es todo un referente de la Navidad. Entre las principales atracciones, destaca King Joker, un mural conmemorativo de LEGO con más de 56.000 piezas o un laberinto infantil de Halloween.   

Está organizada por la Diputación de Ourense y tendrá una sesión, el 3 de enero por la mañana, dirigida especialmente a la inclusión sin ruido ambiental. También habrá pulseras identificativas para niños con TEA o necesidades especiales o auriculares aislantes de ruido.

Durante estos días de Navidad, 62 concellos de la provincia confirmaron su participación en esta iniciativa navideña.

