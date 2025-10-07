Ourense mejora la accesibilidad en pasos de peatones de siete calles de la ciudad

El Concello de Ourense desarrolla un plan de actuaciones para la mejora de la movilidad en pasos peatonales de diferentes calles de la ciudad con una inversión total de 263.958,66 euros. Según informó el gobierno municipal, estas obras refuerzan el compromiso del Concello con lam accesibilidad universal y la seguridad viaria. En ese sentido, resaltan que las actuaciones no solo mejoran el tránsito para personas con movilidad reducida sino que también buscan hacer más visible la presencia de los peatones a los conductores, especialmente en los cruces de las calles.

El Concello ya ejecutó las obras de mejora en las calles Ervedelo y Velázquez, en el barrio de O Couto como en las calles Zurbarán, Francisco de Moure y Picaso.

Paralelamente están en marcha las obras de mejora del paso de peatones de la calle Díaz de la Banda, en las proximidades de la glorieta de la Policía Nacional. El programa de actuaciones continuará en el barrio de Vistahermosa además de en la confluencia de las calles da Canle con Roi Páez, Sandiás y Ricardo Courtier