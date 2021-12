Ourense despedirá el año corriendo

Hasta el 27 de diciembre estará abierto el plazo de inscripción para participar en la carrera de San Silvestre que organiza el Consello Municipal de Deportes del Concello de Ourense.

Los corredores saldrán el martes, 31 de diciembre, a las 16,30 horas del Xardín do Posío y realizarán un recorrido de 5 kilómetros pasando por pasando por la rúa Padre Feijóo - Rúa Colón - Praza Maior - Rúa Barreira - Rúa Burgas - Rúa Desengano - Avenida de Pontevedra - Rúa Lamas Carvajal - Rúa do Paseo - Rúa Concordia - Rúa Santo Domingo - Praza do Ferro - Rúa dos Fornos - Rúa Unión - Praza do Trigo - Rúa Hernán Cortés - Rúa Prieto Nespereira y Rúa Lugo, hasta la llegada que estará, de nuevo, en el Xardín do Posío.

La de este año será la sexta edición de la carrera, que está incluida en el calendario oficial de competiciones de la Federación Galega de Atletismo.

En la prueba, en la que se seguirán los protocolos físicos-covid de la Federación, podrán participar atletas federados y atletas populares, mayores de 14 años.

Habrá premios para los 5 primeros hombres, para las 5 primeras mujeres y para el disfraz más original, tanto individual como por grupos.

La cuota de inscripción, que se puede realizar en la web www.carreirasgalegas.com, es de 7 euros.