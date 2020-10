Un nuevo tren unirá Valdeorras y Ourense a partir del próximo martes

Renfe pondrá en marcha a partir de la próxima semana un nuevo tren que realizará el trayecto entre Ponferrada y Vigo, y que restablecerá la comunicación ferroviaria entre Valdeorras y la capital ourensana en horario de mañana.

Atendiendo a la petición realizada por el senador del PSdeG-PSOE de Valdeorras, Miguel Bautista Carballo, el martes, 27 de octubre, comenzará a funcionar este servicio ferroviario, después de las múltiples protestas protagonizadas por vecinos y partidos políticos que reclamaban la conexión entre Valdeorras y Ourense ciudad.

El tren saldrá de la estación de Ponferrada a las 06.15 horas y entrará en Galicia por la estación de Covas, en Rubiá, a las 06.37 llegando a la estación de O Barco a las 06.58 horas, para llegar a Ourense a las 08.57 horas.

El recorrido del vuelta comenzará en Vigo a las 14.35 horas, pasando por Ourense a las 16.35 horas y llegará a O Barco a las 18.44 horas.

El tren unirá Ponferrada con Vigo en 2 horas y 42 minutos y tendrá un total de 31 paradas, entre ellas las de Vilamartín y A Rúa-Petín. Éste es el detalle de los horarios en el tramo gallego hasta Ourense:

IDA (dirección Ponferrada - Ourense)

Covas (06.37h) – Quereño (06.44h) – Sobradelo (06.52h) – O Barco De Valdeorras (6:58h) – Vilamartin De Valdeorras (7:04h) – A Rua-Petin (7:09h) – Montefurado (7:18h) – San Clodio-Quiroga (7:33h) – Monforte De Lemos (8:01h) – Canabal (8:12h) – Areas (8:20h) – San Estevo Do Sil (8:27h) – San Pedro Do Sil (8:33h) – Os Peares (8:37h) – Barra De Miño (8:46h) – Ourense (8:57h)

VUELTA (dirección Ourense – Ponferrada)

Ourense (16:35h) – Barra De Miño (16:53h) – Os Peares (17:09h) – San Pedro Do Sil (17:12h) – San Estevo Do Sil (17:19h) – Areas (17:26h) – Canabal (17:33h) – Monforte De Lemos (17:41h) – A Pobra Do Brollon (17:54h) – San Clodio-Quiroga (18:10h) – Montefurado (18:24h) – A Rua-Petin (18:33h) – Vilamartin De Valdeorras (18:38h) – O Barco De Valdeorras (18:44h)-Sobradelo (18:51h) – Quereño (18:59h) – Covas (19.09h)