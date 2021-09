Noela Blanco: "Las declaraciones de Villarino en Cope ponen de manifiesto que existe un problema en el PSOE"

“Las declaraciones de Villarino en la Cadena Cope ponen de manifiesto que existe un problema”. Así de tajante se mostró Noela Blanco en una entrevista en Cope Ourense tras las declaraciones 24 horas antes del secretario provincial del PSOE, Rafael Villarino, en la Cadena Cope.





Villarino se refirió a que “si Noela Blanco no permite de ningún modo y dice al partido que no quiere formar parte de la lista del PSOE y quiere presentar su propia lista, se abre un proceso”. Para Noela Blanco “no se puede creer que el partido son determinadas personas y que los que discrepamos legítimamente en determinadas cuestiones estamos fuera del partido”





“Yo reconozco la ejecutiva provincial como órgano legítimo y es mi ejecutiva y de todos los compañeros aunque existan discrepancias” señaló Noela Blanco, quien añadió que “todos estamos dentro del partido y quiero creer que esas palabras de Villarino son una mala interpretación y no se piense que el partido son la dirección provincial y las personas que respaldan todas las decisiones de la dirección provincial”.





Noela Blanco pidió a la dirección provincial socialista que se convoque “de manera urgente” una asamblea extraordinaria en la agrupación del PSOE en la ciudad tras “670 días con una gestora”. En ese sentido, señaló que es “difícil de entender” que “se pueda ir a conciertos de 2.000 personas, guardando las medidas de seguridad, y se organicen actos de partido y que votemos dentro de una semana una lista de delegados” y, sin embargo, no se convoque una asamblea para elegir una nueva dirección del PSOE en la ciudad de Ourense





DOS CANDIDATURAS FORMALIZADAS HOY





Al final no hubo lista de consenso y se presentaron dos candidaturas, la que lidera Francisco Fumega y la que encabeza Noela Blanco. La ex diputada autonómica señaló que “hubo contactos” para hablar de una lista de consenso pero “no frutificaron” y manifestó que “siempre me mostré dispuesta a dialogar y siempre tendí la mano” pero “dentro de la organización política tenemos visiones distintas”.





1.500 militantes del PSOE de Ourense votarán el próximo domingo, día 26 de septiembre, entre las candidaturas de Francisco Fumega y Noela Blanco para elegir los 8 delegados ourensanos al Congreso Federal del PSOE.





En una entrevista en Cope Ourense, Noela Blanco señaló que su candidatura está formada por “personas reconocidas por su capacidad de trabajo, militantes de base, o de Xuventudes Socialistas” por lo que se trata de “una candidatura de la militancia y para la militancia” y “es un orgullo que me acompañen en la candidatura”.





La candidatura que lidera Noela Blanco está integrada por José Antonio Novoa, Natalia González, Jorge Gutiérrez, Catalina González, Celso Campos, Lorena Peleteiro y Francisco Magide.