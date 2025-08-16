La N-525 en Verín y la N-120 en A Rúa cortadas al tráfico por la virulencia de los incendios forestales en la provincia de Ourense

Los semáforos no funcionaron durante esta tarde en zonas de la ciudad por prevención dentro de las labores de los servicios de extinción para apagar un fuego

La N-525 entre As Estivadas y Verín y la N-120 en A Rúa cortadas esta tarde al tráfico por la virulencia de los incendios forestales. Según informó la Guardia Civil de Ourense, también está cortada la subida al Castillo de Monterrei, la carretera hacia la localidad de Rante y las carreteras de los entornos de Cualedro y Carballeda de Avia.

Durante varias horas, se pidió por seguridad que se limitaran los traslados por la N-525 y A-52 pero desde las 20 horas la Autovía Rías Baixas está abierta al tráfico en su totalidad con incidencia de humo en Rante, As Estivadas, Verín y en A Gudiña.

En la ciudad de Ourense se registraron esta tarde cortes en la luz en distintas zonas y el apagón de algunos semáforos por prevención debido a que los servicios de extinción echan agua en zonas con líneas de alta tensión ante el incendio que afecta al Polígono de Barreiros, cerca del término municipal de Ourense.