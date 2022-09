Monterrei promueve una Masterclass para sumilleres y prensa especializada

La Denominación de origen Monterrei ha organizado, en Ourense, una Masterclass destinada a prensa especializada y sumilleres de establecimientos de restauración y hostelería de la ciudad. Esta iniciativa ha estado conformada por una sesión formativa sobre el territorio (características edafoclimáticas, variedades de uva o tipología de producto, entre otras cuestiones), cata de vinos elaborados en Monterrei y armonía de los mismos con diferentes elaboraciones gastronómicas realizadas por el chef Miguel González.

Esta acción ha contado con la participación de Lara Da Silva (presidenta del Consejo Regulador), Emilio González (subdelegado del Gobierno en Ourense) y Miguel Ángel Viso (senador). Además han estado presentes sumilleres de los restaurantes A Taberna (Javier Outomuro), El Artesano (Luis Puente), O Pazo de Canedo (Ana María Preotu y David Rodríguez), Nova (Maikel García García y Enrique Núñez Álvarez), Grupo Hostelero A Mundiña (Javier Facal) y Taberna A Pulpería Atarazana (María del Carmen Delgado). Así como representantes de Carrefour Ourense, Carrefour Noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria y León), C.F.P. Hostelería de Turismo e Industrias Alimentarias; y periodistas de diversos medios.

Las bodegas participantes en esta actividad han sido: Ladairo, Pazos del Rey, Gargalo, Castro de Lobarzán, Crego e Monaguillo, Quinta do Buble, Terras do Cigarrón, Triay Adegas de Oímbra, Pazo Blanco Núñez (Tapias Mariñán), Fragas do Lecer, Manuel Guerra Justo (Vía Arxéntea), Abeledos, Pazo de Valdeconde, Tabú, Franco Basalo, Alba Al-Bar (Daniel Fernández), Trasdovento, Fausto Rivero Pardo (Quinta Soutullo), Manuel Vázquez Losada y Manuel Regueiro García.

“Se trata de la segunda iniciativa de estas características que hacemos en este 2022, tras la efectuada en A Coruña, y la misma permite un trato personal y directo con los participantes en ellas”, destaca la presidenta del Consejo Regulador, “ya que se muestran in situ las peculiaridades que diferencian a Monterrei de otra denominación, así como permite descubrir las potencialidades de nuestros blancos y tintos con diferentes elaboraciones gastronómicas, como las efectuadas en esta ocasión por Miguel González”.

“Con este tipo de acciones lo que intentamos es, a través de una armonía distendida, acercarnos más al canal de hostelería y a las cadenas de distribución, escuchando sus necesidades y propuestas, así como también construir ideas en conjunto que permitan crear sinergias para el mercado de la D.O. Monterrei. Por otro lado, es una oportunidad excelente para relacionarnos con los medios de comunicación, que siempre han estado ahí presentes también en la promoción de nuestro sello de calidad”, concluye Da Silva.