En marcha los trabajos de mejora en el Puente Romano de la ciudad de Ourense

Se trata de labores de limpieza manual de vegetación y maleza que se llevan a cabo sin perforaciones  para mejorar la imagen de uno de los símbolos de la ciudad de As Burgas 

Los trabajos se llevan a cabo empleando herramientas y medios manuales sin afectaciones al puente ni al río Miño

Juan Maceiras

Ourense - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

La Xunta de Galicia inició los trabajos de limpieza de vegetación en el Puente Romano de Ourense. Se trata de actuaciones de mantenimiento que incluyen la retirada manual de vegetación y maleza. Los trabajos se llevan a cabo sin realizar perforaciones, empleando herramientas y medios manuales y sin afectaciones al puente ni al río Miño. 

Los trabajos se suman también a la pavimentación del entronque del puente con la avenida de As Caldas cuyas obras de humanización están ya finalizadas, y a las actuaciones de puesta en valor y mejora de la iluminación ejecutadas en años anteriores en el puente y en la zona de la capilla de Os Remedios.

