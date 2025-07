Una madre lleva a su hijo a un campamento de verano en Ourense y lo que ocurre allí cambia la vida del niño para siempre: "Baja autoestima"

Los campamentos de verano suponen una forma ideal de pasar las vacaciones para los niños y una alternativa para los padres por poder conciliar la vida familiar y laboral. Pero el campamento puede suponer también un cambio más allá en la vida de un niño.

Es el caso de Marcos, un niño que vive en la ciudad de Ourense. A los 7 años su madre, Lara Mundín, decide apuntarlo a un campamento de verano, durante el mes de julio, en el colegio Cardenal Cisneros de la ciudad de Ourense.

COPE La madre de Marcos y la jefa de estudios en COPE

En una entrevista en los estudios de COPE Ourense, Lara relató cómo lo decidió: “Tengo dificultades para conciliar la vida familiar y laboral y vi que había un campamento de verano en el colegio Cardenal Cisneros durante todo el mes de julio y a un precio asequible y no me lo pensé más veces porque lo necesitaba”. Sin embargo, Lara no se esperaba el cambio que supuso para su hijo. De hecho, su madre empieza a ver un cambio en su hijo y ve cómo disfruta del campamento.

introvertido y con baja autoestima

Lara afirmó que su hijo de 7 años “era introvertido, era tímido, no destacaba en nada porque era muy normalito en todo y tenía baja autoestima” y desde aquel momento dio un paso adelante. La jefa de estudios del colegio, Patricia Solla, relató que este campamento “es muy bueno para los niños como Marcos” porque los monitores “son los propios profesores del colegio que se implican con los niños para que se lo pasen muy bien”.

De hecho, recordó que comenzó a funcionar en plena pandemia, en julio de 2020 porque “vimos que era una necesidad apoyar en aquellos momentos a los niños y pasar un verano distinto”.

Ante el éxito de estas ediciones, este año decidieron que el campamento de verano se extienda y comenzará el próximo 1 de julio y concluirá el 15 de agosto. Patricia manifestó que programan actividades para los niños de diferentes edades, desde los 3 hasta los 12.

La jefa de estudios del colegio señaló que “damos diversión a los niños, los cuidamos, se lo pasan bien con nosotros y solucionamos el problema de la conciliación de los padres de la ciudad de Ourense, ya que pueden venir niños de toda la ciudad”. Además, resaltó que están desde primera hora atendiendo a los niños y tienen servicios como comedor, que beneficia a los padres.

una luz nueva

La madre de Marcos dijo que su hijo desde el campamento de verano “dejó de estar apagado” y supuso un cambio en su vida. De hecho, la madre decidió cambiarlo de colegio y que fuese a estudiar al centro educativo Cardenal Cisneros que acogió ese campamento por la “ayuda de los profesores a mi hijo”.

Lara señaló que el campamento de verano supuso “mucho más que una diversión” para su hijo, que está “muy integrado en el colegio y con los profesores” y ya se prepara con ilusión para participar desde el próximo 1 de julio en una nueva edición del campamento de verano.

Lara afirmó que Marcos tiene a día de hoy “una mayor autoestima y ya cree en él" y resaltó los “beneficios para los niños” de participar cada verano en los campamentos veraniegos.