Los Presupuestos Generales del Estado garantizarán la construcción de la circunvalación de O Barco

El alcalde de O Barco se muestra satisfecho por la inclusión de una partida de casi 29 millones de euros en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 para la carretera de circunvalación de O Barco, lo que garantiza la continuidad de esta obra.

En declaraciones a COPE Valdeorras, Alfredo García recordó que el Concello de O Barco tiene tres objetivos, a nivel de infraestructuras, y todos dependen del Ministerio de Fomento: la carretera de circunvalación, la A-76 y el Corredor Atlántico Ferroviario.

Pero para estas dos últimas infraestructuras no hay nada previsto en las cuentas del Ministerio para el próximo año.

El regidor valdeorrés justifica la ausencia de partidas para el Corredor Atlántico Ferroviario señalando que "se trata de unas obras que todavía no se han definido, por lo que no tiene sentido que se contemple un presupuesto que no se va gastar".

Y sobre la autovía A-76, que es la que unirá O Barco y Ponferrada, señala el alcalde que están en contacto con el Ministerio para que la construcción de esta infraestructura se active de forma inmediata.