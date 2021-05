El alcalde de Ourense, Gonzalo Jacome, suspende el teletrabajo en el Concello de Ourense. Como consecuencia del fin del estado de alarma previsto para este próximo domingo, día 9 de mayo, el regidor acordó junto al edil de Personal, Armando Ojea, comunicar al personal municipal que desde el lunes queda suspendido el teletrabajo.

El regidor señaló que esta medida no significa que no se permita el teletrabajo en un futuro próximo sino que se congelará la activación del teletrabajo hasta que no se implante y opere con normalidad el control horario presencial en el Concello de Ourense. Mientras tanto todos los trabajadores del Concello de Ourense deben trabajar presencialmente. Actrualmente alrededor de 150 funcionarios realizan tareas de teletrabajo.