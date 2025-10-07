Jácome lamenta que el Concello de Ourense pague más de 54.000 euros por una indemnización de gastos judiciales reclamada por Manuel Cabezas

El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, lamentó que el Concello de Ourense pague 54.415 euros por la reclamación de indemnización de gastos judiciales presentada por el ex alcalde del PP, Manuel Cabezas, a causa del procedimiento instruido tras la denuncia presentada en 2014 por la ex concejala del PSOE, Aurea Soto.

Jácome afirmó que “los platos rotos de las disputas de la ex concejala, Aurea Soto, y el ex alcalde, Manuel Cabezas, las paga el Concello”.

El regidor explicó que “la ley garantiza que, en casos como este, los concellos paguen los gastos de las defensas judiciales cuando los acusados no son condenados, como en el caso de Manuel Cabezas que fue absuelto”. Así, los técnicos del Concello de Ourense “dan por buenas las reclamaciones del ex alcalde”. Un decreto de Alcaldía firmado esta semana recoge que, “a la vista del informe emitido por el Servicio de Recursos Humanos y de la diligencia de la intervención que forman parte del expediente, se estima la reclamación de indemnización por gastos derivados del procedimiento abreviado 3764/2014 presentada por el ex regidor y dispone autorizar y disponer el gasto y reconocer y liquidar por importe de 54.415 euros”.

El procedimiento judicial tiene su origen en una denuncia presentada por la ex concejala de Urbanismo del PSOE, Aurea Soto, en septiembre de 2014 que acusaba al ex alcalde y ex concejal de Urbanismo, Manuel Cabezas y Ricardo Campo respectivamente, de la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación. Ambos fueron absueltos por sentencias dictadas por la Audiencia Provincial en enero de 2022 y por el Tribunal Supremo en mayo de 2024.