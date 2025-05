Se cumplen 10 años del crimen sin resolver de Socorro Pérez en Ourense

Ourense - Publicado el 02 may 2025, 10:45 - Actualizado 02 may 2025, 11:15

Hoy se cumplen diez años del crimen de Socorro Pérez. La vecina del barrio ourensano de O Couto, de 43 años de edad, salió a dar un paseo y nada se volvió a saber de ella. Al día siguiente, había quedado con sus padres para celebrar el Día de la Madre pero ya nunca llegó. Un mes después, el 6 de junio, apareció su cadáver en un monte en las afueras de Ourense, que fue encontrado por unos cazadores.

Desde aquel momento, la familia vive en una permanente desesperación por no saber el autor o autores de este crimen. El portavoz de la familia y primo de Socorro, Jesús María Pérez Barreiros, señaló en Cope Ourense que diez años después siguen “consternados” porque no tienen datos sobre el crimen. “No sabemos nada, no tenemos ningún tipo de información y estamos huérfanos” resaltó el portavoz de la familia, quien indicó que es consciente que se trata de un “tema complejo”pero pidió que “tanto el Subdelegado del Gobierno como la Comisaría nos digan algo o darnos algún tipo de esperanza a la familia”.

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, indicó en una entrevista en Cope Ourense que “continúa la investigación” pero a día de hoy “no hay novedades” sobre qué ocurrió aquel 2 de mayo de 2015, fecha de la que hoy se cumple una década de dolor y consternación para la familia de Socorro.