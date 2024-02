La historia de superación del ourensano Iván: de pesar 127 kilos a llegar a Mister Internacional

Iván Clarete es un enfermero ourensano de 30 años que cumple un sueño. Iván pesaba casi 130 kilos y hoy pesa 85 y representará a Ourense como modelo en el concurso Mister Internacional, que se celebrará el próximo mes de septiembre en Tenerife.





En una entrevista en Cope Ourense, manifestó que “no me cuidaba, llegó el sobrepeso y estaba gordo porque hace seis años pesaba sobre 130 kilos y hoy 85, y hoy quiero dar la visión que si tienes un sueño, quieres y luchas siempre puedes”.





Iván resaltó que “siempre me gustó la ropa y la moda” pero “no tener tallas para mí era constante en los comercios y eso, unido a la salud, me generaba malestar” por lo que “llegué un día y vi en la báscula que pesaba 127 kilos y dije hasta aquí”.





En ese momento, empezó a cambiar su vida. “Empecé a motivarme y, cuesta al principio porque tienes altibajos, pero cuando te empiezas a ver mejor y ponerte ropa que antes no podías quieres más y empiezas a lograr tus sueños” señaló Ivan, quien añadió que “mi vida ha cambiado desde ese día para mejor porque puedes correr y antes no aguantaba o ver una camisa que me gusta y poder comprarla porque ahora te vale mientras que antes no tenía talla”.





Iván empezó paulatinamente a cambiar sus hábitos de vida y así “empiezo a hacer ejercicio, comer mejor y caminar” y, poco a poco, se sentía mejor y bajaba kilos. En este camino, tuvo bajones pero “mi familia y amigos fueron mi apoyo en esos momentos para seguir adelante”.





A Iván le gusta ser modelo y acaba de ser convocado para el certamen Mister Internacional. En una entrevista en Cope Ourense, manifestó que es un “orgullo poder representar a Ourense e inculcar lo que me lleva a presentarme y dar a conocer mi historia”





Ivan concluye que si con su ejemplo puede motivar a más gente a seguir su camino “para mí será una plena satisfacción”. Una historia de superación.