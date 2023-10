"Hay necesidad en Ourense pero el alcalde no debe conocer otra realidad que el Parque de San Lázaro"

El portavoz del BNG en el Concello de Ourense, Luis Seara, afirmó que los datos en servicios Sociales son “alarmantes” porque “cada vez hay más gente en exclusión social” y la situación actual es “francamente preocupante” porque el alcalde de Ourense “pretende reducir a la mínima expresión las 4 unidades de intervención social en los barrios”.





Luis Seara señaló que, ante los recortes en Servicios Sociales, el BNG y el PSOE solicitaron por registro un pleno extraordinario sobre los recortes en Servicios Sociales.





“Dice el alcalde que no hay pobreza y que la gente no pasa hambre y será porque porque no conoce otra realidad que el Parque de San Lázaro porque sí hay necesidad” resaltó el portavoz del BNG en una entrevista en Cope Ourense.