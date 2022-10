Fallece un conductor en Verín al despeñarse en su vehículo desde una pista forestal sobre la A-52

Un hombre de 37 años, vecino de la parroquia de Albarellos (en el municipio ourensano de Monterrei), falleció esta mañana al despeñarse su vehículo sobre la A-52 desde una pista forestal.

Según fuentes de la Guardia Civil, el vehículo, un Land Rover Range Rover Evoque, circulaba por una pista forestal intransitable en la parroquia de Cabreiroá y se salió de la vía despeñándose sobre la calzada de la A-52, concretamente a la altura del km 159 sentido Benavente.

El conductor y único ocupante quedó atrapado dentro del vehículo y tuvo que ser excarcelado por los Bomberos de Verín, que fueron los que confirmaron su fallecimiento.

Ocurrió pasadas las 11,00 horas de esete martes. Fue un particular el que avisó del siniestro al servicio de Emergencias 112, que alertó a Urgencias Sanitarias, desde donde se movilizó el helicóptero medicalizado con base en Ourense, aunque no fue precisa su intervención, ya que los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por la vida del conductor.

Al lugar del siniestro también se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal del servicio de Mantenimiento de Carreteras.

OTROS SINIESTROS EN CARRETERAS OURENSANAS

No fue el único siniestro registrado esta mañana en la A-52: minutos después del ocurrido en Verín, a la altura del kilómetro 257, en Carballeda de Avia, sentido Benavente, se produjo la colisión entre un camión y un coche. En este caso, todos los implicados estaban liberados y accesibles, aunque uno de ellos se quejaba de lesiones.

Además, una mujer resultó herida cuando el vehículo que conducía se salió de la carretera OU-1213, que une Lobeira y el embalse de As Conchas. Según informó el servicio de Emergencias 112, el siniestro ocurrió minutos antes de las 11,30 horas.