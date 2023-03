Ethel Vázquez anuncia la licitación de las obras de la senda del Barbaña y avenida de As Caldas

La conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, anunció la licitación de las obras de la senda del Barbaña y de la avenida de As Caldas con una inversión de 5,4 millones de euros que conecte Ourense de norte a sur. Ethel Vázquez explicó que se licitaron este pasado lunes las obras de la avenida de As Caldas por 1,4 millones de euros y ayer se licitaron las obras de la senda entre Os Remedios y Expourense por casi 3,8 millones de euros. Además avanzó que a finales del verano comenzarán los trabajos por la avenida de As Caldas.