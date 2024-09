El Entroido ourensano está de luto por la muerte de una de su figuras

El Entroido ourensano está de luto tras la muerte de una de sus figuras singulares, Manuel Losada “O Trangallán”. Esta referencia del carnaval de la ciudad de As Burgas fue el primer Rei do Entroido ourensano en 1989 de una celebración que le fascinaba. Al empezar el carnaval, ya se le veía recorrer las calles del centro de la ciudad y del casco histórico con sus trajes y vestimentas que no pasaban desapercibido.

Otra de las figuras singulares del carnaval, Casiano, aseguró que con la muerte de “O Trangallán” el Entroido de Ourense “perdió a una figura” ya que se trataba de un “personaje entroideiro célebre”. En una entrevista en Cope Ourense, recordaba el arte de “O Trangallán” y resaltaba la figura de su mujer para realizar sus disfraces, Lola Blanco, quien era una “modista de lujo”.

Casiano señaló que “siempre” quedaban para disfrutar del carnaval y señaló que ya se plantea preparar algo en su honor para el próximo Entroido pero “imitar a Manolo es muy complicado porque tiene mucho ingenio”.

CASCO HISTÓRICO

Además de su pasión por el Entroido, “O Trangallán” era un referente de la hostelería ourensana porque durante más de cuatro décadas regentaba un bar de pinchos en la calle Lepanto del casco histórico donde se degustaban unas empanadillas que fueron una referencia gastronómica en la ciudad.

Manuel Losada “O Trangallán” falleció este fin de semana a los 83 años de edad solo dos semanas después de fallecer su inseparable Lola. Su recuerdo permanece entre todos los amantes del Entroido ourensano.