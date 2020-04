Diego García y Zulema González, una pareja que lleva el confinamiento unida por el fútbol

El pasado 13 de marzo comenzaron el confinamiento en el piso que ambos comparten en el barrio de O Vinteún. Y, a día de hoy, la vida para ellos, como para la gran mayoría, sigue igual. Tenían una vida muy ajetreada que apenas les dejaba tiempo para verse. Ella, arbitra partidos internacionales y de selecciones, con los viajes que ello significa, también en Primera división femenina, recorriendo toda España y , los fines de semana que le quedan libres, dirige partidos en la Tercera División gallega. A mayores, el trabajo y los estudios. Él, más de lo mismo: entrenar y jugar en el Ourense CF, algo que compagina con los estudios de Técnico de Emergencias Sanitarias.

Pese a que llevan cerca de dos años juntos, nunca habían tenido tanto tiempo para estar juntos, pero lo llevan muy bien, como ambos reconocen: “antes apenas nos veíamos y ahora pasamos las 24 horas juntos, pero lo llevamos muy bien y estamos viviendo una época muy bonita”.

Reconocen que llevan el confinamiento bastante bien, comenta Diego: “la verdad es que lo llevo bastante mejor de lo que me esperaba. Por suerte tenemos un piso grande y una terraza que nos da la vida”. Lo mismo opina Zulema: “podemos hacer deporte. Tenemos una cinta, una bicicleta, pesas y la terraza donde podemos correr un poco. No nos podemos quejar”, aunque ella se acuerda mucho “de mi abuela Sabina. Tiene 90 años y la echo mucho de menos. Y también a los perros, que los llevé al pueblo ya que pienso que están mejor allí que en el piso”. Diego es más práctico y además de “acordarme mucho de mis padres y de mi hermana que trabaja en la Residencia, echo mucho de menos el poder ir a una terraza tomar una cerveza, charlar con los amigos y. sobre todo, el fútbol”.

En el día a día de Diego García y Zulema González el fútbol es el principal protagonista

Reconocen que las tareas del hogar se las reparten entre los dos, salvo a la hora de cocinar. Ahí es dónde Zulema toma las riendas: “la que cocina soy yo, además es que me gusta mucho y ya lo hacía antes. Diego es más de postres y se encarga de la repostería, aunque tampoco es que haga grandes cosas”, comenta divertida.

Finalizan, como no podía ser de otra forma, hablando del mundo del fútbol y de cuándo puede regresar, y no son muy optimistas. Diego no tiene muy claro “que volvamos a jugar. Es más, creo que esta temporada no vamos a jugar más. Con lo que está pasando lo veo muy complicado, ya que no sé de qué manera se puede garantizar la seguridad a todo el mundo. También debemos tener en cuenta que llevamos mucho tiempo parados y necesitaríamos tres semanas para ponernos en forma. Y no debemos de olvidarnos que ahora mismo lo principal es la vida de las personas”. Zulema tiene una opinión parecida: “pienso que es complicado que volvamos. Sólo se oye hablar de fútbol y más fútbol, que a ver cuándo se empieza, pero veo que se habla muy poco de las medidas de seguridad y el fútbol es un deporte de mucho contacto. Pienso que sería muy arriesgado volver tan pronto como pretenden”.

Y un detalle curioso para finalizar: Diego cumplió 25 años el pasado 15 de marzo, Zulema celebró sus 28 el 8 de abril. Lo celebraron en la soledad del confinamiento, pero prometen que “en cuanto se pueda habrá que volver hacer una celebración, esta vez conjunta y muy bien rodeados”.