Detienen a dos personas por robar a una artista que tocaba en la calle en Ourense
Los detenidos le robaron la recaudación que tenía en un recipiente mientras tocaba y, al intentar la mujer impedirlo, la golpearon y la tiraron al suelo para darse a la fuga
Ourense - Publicado el
1 min lectura
La Policía Nacional detiene a dos personas como autores de un robo con violencia a una artista que tocaba en la calle en la ciudad de Ourense. Según informó la Policía Nacional, la mujer actuaba en una céntrica calle y en un momento dado dos individuos pasan por delante de ella. En ese instante, uno de ellos se agacha para apoderarse del dinero que había recaudado en una recipiente que colocó en el suelo. La víctima deja de actuar e intenta impedirlo iniciándose un forcejeo en el que la golpean y la tiran al suelo, logrando los autores huir con la recaudación. Los agentes inician una investigación y proceden a la localización y detención de los autores.
Escucha en directo
COPE ORENSE
COPE MÁS ORENSE
"Ni Netanyahu es todo Israel, ni Hamás todo el pueblo palestino, pero estas distinciones no caben bajo la boina de determinados activistas"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h