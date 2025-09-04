COPE
Detienen a dos personas por robar a una artista que tocaba en la calle en Ourense

Los detenidos le robaron la recaudación que tenía en un recipiente mientras tocaba y, al intentar la mujer impedirlo, la golpearon y la tiraron al suelo para darse a la fuga 

Juan Maceiras

Ourense - Publicado el

La Policía Nacional detiene a dos personas como autores de un robo con violencia a una artista que tocaba en la calle en la ciudad de Ourense. Según informó la Policía Nacional, la mujer actuaba en una céntrica calle y en un momento dado dos individuos pasan por delante de ella. En ese instante, uno de ellos se agacha para apoderarse del dinero que había recaudado en una recipiente que colocó en el suelo. La víctima deja de actuar e intenta impedirlo iniciándose un forcejeo en el que la golpean y la tiran al suelo, logrando los autores huir con la recaudación. Los agentes inician una investigación y proceden a la localización y detención de los autores.    

