La denominación de origen Monterrei realiza un túnel del vino en Oviedo

La denominación de origen Monterrei continúa promocionando los vinos de la comarca por distintas comunidades españolas, la última parada en Asturias, en cuyo mercado ya tienen cierta presencia algunas de las bodegas de Monterrei. Un centenar de profesionales del sector de la restauración y hostelería participaron en un túnel del vino realizado en Oviedo.

Durante cuatro horas, los asistentes a esta iniciativa descubrieron la importancia de la viticultura en Monterrei, su tradición e historia, características edafoclimáticas, variedades de uva, tipologías de vino, y evolución del sector en los útimos años. En la misma estuvieron presentes sumilleres de Fetén, El Amboam, Manifestó, La Tabla y Medio Lleno, El Foralín, Del Arco y Taberna del Arco; restauradores de Ca’Suso, La Cantina de Gascona, Umami, La Forja, Quirós, así como miembros de la Unión de Sumilleres de Asturias, blogueros y representantes de cofradías gastronómicas, entre otros.

En este Túnel del Vino, también pudieron degustar los tintos y blancos de las bodegas Ladairo, Pazos del Rey, Gargalo, José Antonio Da Silva Pereira (Vinos Lara), Terras do Cigarrón, Pazo Blanco Núñez (Tapias Mariñán), Fragas do Lecer, Manuel Guerra Justo, Tabú, Franco Basalo, Alba Al-Bar (Daniel Fernández), Trasdovento, José Luis Gómez Ibáñez (Valderello), Crego e Monaguillo, Fausto Rivero Pardo (Quinta Soutullo), Pazo de Valdeconde, Quinta do Buble, Concepción Paradela Martínez (Abeledos), Castro de Lobarzán, Pazo das Tapias y Triay Adegas de Oímbra.

Esta acción se encuentra dentro del ciclo de acciones promocionales realizadas por la D.O. Monterrei, para este 2019, y que ya ha llevado los vinos a ciudades como Madrid, Ourense, A Coruña, San Sebastián, Santiago de Compostela, Bilbao o Ciudad Real, entre otras.