Cortada al tráfico la A-52 en Ribadavia y en Melón (Ourense) por los incendios forestales

La Autovía Rías Baixas se corta en el kilómetro 252 sentido Vigo a su paso por la capital de O Ribeiro y en el kilómetro 262 sentido Benavente a su paso por Melón

Patrullas de la Guardia Civil en la carretera N-120

La A-52 permanece cortada desde este mediodía en Ribadavia, kilómetro 252 en sentido Vigo, y en Melón, kilómetro 262 sentido Benavente, por los incendios forestales. Según informó la Guardia Civil, se habilitan desvíos por la N-120

