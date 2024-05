La cara amable que se encuentran los pasajeros del AVE a Ourense

Cuando bajas del AVE en Ourense y sales de la estación intermodal, te encuentras con una cara amable. Se trata de Gustavo, camarero hondureño del primer café al que pueden acceder los visitantes cuando llegan a la ciudad de As Burgas.





Gustavo siempre los recibe con una sonrisa y es consciente que es la primera imagen que los visitantes tienen cuando llegan a Ourense. El camarero se informa de los horarios de los trenes y de los puntos turísticos de la ciudad para dar la información a los turistas. “Hacemos un poco de guías turísticos informándoles de las termas, del Puente Romano o del casco histórico de Ourense para que tengan una buena impresión de la ciudad” señaló en una entrevista en Cope Ourense.





Gustavo es consciente que son muchos los turistas que llegan a la ciudad y hacen su primera parada o la última antes de coger el tren de vuelta en su establecimiento por lo que “queremos darles una buena imagen tanto a los que llegan para que empiecen bien en la ciudad como a los que se van para que regresen”. “Uno se siente en casa con ellos y me voy feliz al saber que ellos se van contentos a sus ciudades, Madrid o Alicante” resaltó el camarero del Café La Rotonda. “Muchos visitantes vuelven y dicen que se acuerdan de mí y eso es muy bonito” resaltó en una entrevista en Cope Ourense.





DE HONDURAS A OURENSE









Gustavo cogió un día las maletas hace cuatro años para buscar una vida mejor en la ciudad de Ourense. Aquí llegó con su familia y tiene tres hijas de 11, 10 y 6 años. “Llevo cuatro años en Ourense, me abrieron las puertas y para mí los ourensanos son muy amables” resaltó el camarero.





Además de los numerosos visitantes que pasan por su establecimiento, tienen una clientela fija cada día. Gustavó resaltó que se siente como “con una familia con quienes vienen cada día”. Y si faltan algún día “me preocupo por ellos y pregunto a otros vecinos para saber si están bien y no se han encontrado mal para ayudarles si me necesitan” señaló el hondureño.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





SENSIBILIDAD CON LOS MAYORES





Quienes lo conocen resaltan que tiene una especial sensibilidad con las personas mayores y personas con discapacidad que cada día van por el café. Es habitual ver a Gustavo recibirlos con una sonrisa, abrirles la puerta, ayudarles a sentarse y hablar con ellos. “Me encanta hablar y ayudar a las personas mayores y aprendo mucho hablando cada día con ellos” resaltó el camarero. Una de las personas mayores que va cada día, Isabel, manifestó que Gustavo es un “encanto” porque “es muy atento con nosotros, siempre sabe lo que queremos tomar cada uno y nos hace la tarde muy agradable”.









Gustavo muestra también una sensibilidad especial con personas con discapacidad que cada día pasan por La Rotonda. “Me gusta a ayudar a las personas con discapacidad que vienen por aquí, merecen un trato especial con mucho cariño y me llena el corazón sacarles una sonrisa” destacó el hondureño.





Cada día afronta el día con alegría para recibir a ourensanos y visitantes que llegan en el AVE porque “me encanta mi trabajo y es una felicidad sacarles una sonrisa y que vayan alegres y felices para casa” concluyó Gustavo.